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晴時多雲

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    今冷氣團減弱各地晴到多雲 小年夜起轉冷恐達寒流等級

    今白天強烈大陸冷氣團減弱，各地為晴到多雲天氣，僅東北部、東半部迎風面和午後的山區附近才有較多雲量及零星短暫雨機會。（資料照）

    今白天強烈大陸冷氣團減弱，各地為晴到多雲天氣，僅東北部、東半部迎風面和午後的山區附近才有較多雲量及零星短暫雨機會。（資料照）

    2025/01/21 11:15

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今白天強烈大陸冷氣團開始減弱，預測各地為晴到多雲天氣，僅東北部、東半部迎風面和午後山區附近才有較多雲量及零星短暫雨機會，直到下週春節年假期間才有強冷空氣南下，下週一小年夜就會開始轉冷，不排除達到寒流等級，下週四（30日）初二有開始回溫的趨勢，強度方面至少會達到冷氣團，請民眾留意。

    天氣風險公司分析師歐宗學提到，今白天開始這波強烈大陸冷氣團就會開始減弱，環境風向也從東北風逐漸轉為偏東風，環境水氣則持續偏少，預估各地天氣為晴到多雲，只有東北部、東半部迎風面和午後山區附近才有較多雲量及零星短暫雨機會。

    氣溫方面，昨晚至今天清晨仍有明顯的輻射冷卻發生，全台平地最低溫於苗栗三灣6.2度，除了台北、桃園、新竹市、高屏、宜蘭、台東，各縣市還是有10度或以下的極端低溫出現。在白天期間將明顯回溫，推測各地高溫大致與昨天相似，有顯著的日夜溫差。

    儘管冷氣團已減弱且風向轉變，但昨日（20日）下半天起至今天清晨仍然持續帶來境外污染物，各地空品都有轉差趨勢，西半部普遍都在普通到敏感族群不健康等級，南部下風處相對更不理想，部分地區達所有族群不健康等級。預估今天下半天到晚間境外污染的影響會逐漸趨緩，北部地區空品將率先轉好，然對於下風處的中南部地區而言，由於擴散條件仍不理想，須到明日白天才有顯著改善的趨勢。

    由於明天台灣附近受高壓迴流偏東風影響，環境水氣有增多趨勢，預估各地天氣轉多雲為主，仍有陽光露臉機會，不過偶有較厚實雲層通過也會轉為陰天，目前看降雨仍相對有限，各地山區才有較高的短暫雨機會。白天高溫與今天相似，低溫則由於雲量增多阻礙夜間的輻射冷卻降溫，預期會明顯回升。

    到了週四（23日）水氣再稍多一些，雲量分布仍類似，但平地降雨機會提高，各地都可能偶爾有短暫雨發生，然仍是在山區附近才有較高的機會及較明顯的雨量；另，要注意清晨時段西半部可能有局部低雲或霧影響能見度。氣溫沒有太大變化，僅局部地區雲量較多所以高溫稍降，低溫情形仍不明顯，屬於較舒適的氣溫型態。

    週五到週末期間則有新一波東北季風南下，屆時北部、東半部又會轉陰天為主，且降雨機率提高，迎風面雨勢明顯，中南部地區天氣則相對穩定許多，維持晴到多雲，但水氣依然稍多一些，預估在山區附近也同樣會有局部短暫雨。這波東北季風冷空氣不強，僅會帶來些微降溫。

    直至下週春節期間才會有強冷空氣南下，目前看預報趨勢大致不變，從下週一（27日）的小年夜就會開始轉冷，下週二（28日）到下週三（29日）、也就是除夕到初一的氣溫最低，下週四（30日）的初二才會有開始回溫的趨勢，強度方面至少會達到冷氣團，而且強烈冷氣團機會偏高，也不排除進一步達到寒流等級，雖然仍有不確定性存在，不過各地都會有顯著的降溫是可以確定的，提醒民眾可以預做準備。

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