為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄冬日遊樂園 邀告五人當活動代言人

    高雄市長陳其邁（右）、觀光局長高閔琳（左），宣布邀請告五人擔任冬日遊樂園的活動代言人。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（右）、觀光局長高閔琳（左），宣布邀請告五人擔任冬日遊樂園的活動代言人。（記者葛祐豪攝）

    2025/01/21 09:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於25日展開，市長陳其邁今天（21日）宣布，將邀請人氣天團「告五人」，擔任冬日遊樂園的活動代言人。

    「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」開幕活動將於本週六（25日）下午2點，於高雄流行音樂中心海風廣場旁登場，高雄市長陳其邁今天於市政會議前表示，當天主角「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔」會入港，將有盛大歡迎儀式。

    陳其邁說，開幕當天將邀請5位來自高雄的運動明星，包括奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清、自由車粉紅小鋼炮黃亭茵、奧運舉重國手高展宏、健力國手謝宗庭，將乘坐粉紅海上超跑，帶領吉伊卡哇進港，歡迎民眾來現場捕捉吉伊卡哇小可愛全球首次的氣膜進港畫面，感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。

    陳其邁也宣布，此次更將邀請「告五人」擔任冬日遊樂園的活動代言人，歡迎大小朋友1月25日來愛河灣，所有「吉友」一起在愛河灣大集合。

    「告五人」人氣再創高峰，日前宣布將於今年4月12日首度登上高雄世運，吸引歌迷搶訂高雄住宿，傳出飯店價格飆漲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播