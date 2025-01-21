高雄冬日遊樂園 邀告五人當活動代言人

高雄市長陳其邁（右）、觀光局長高閔琳（左），宣布邀請告五人擔任冬日遊樂園的活動代言人。（記者葛祐豪攝）

2025/01/21 09:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於25日展開，市長陳其邁今天（21日）宣布，將邀請人氣天團「告五人」，擔任冬日遊樂園的活動代言人。

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」開幕活動將於本週六（25日）下午2點，於高雄流行音樂中心海風廣場旁登場，高雄市長陳其邁今天於市政會議前表示，當天主角「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔」會入港，將有盛大歡迎儀式。

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陳其邁說，開幕當天將邀請5位來自高雄的運動明星，包括奧運射擊國手吳佳穎、台鋼雄鷹金牌投手陳柏清、自由車粉紅小鋼炮黃亭茵、奧運舉重國手高展宏、健力國手謝宗庭，將乘坐粉紅海上超跑，帶領吉伊卡哇進港，歡迎民眾來現場捕捉吉伊卡哇小可愛全球首次的氣膜進港畫面，感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。

陳其邁也宣布，此次更將邀請「告五人」擔任冬日遊樂園的活動代言人，歡迎大小朋友1月25日來愛河灣，所有「吉友」一起在愛河灣大集合。

「告五人」人氣再創高峰，日前宣布將於今年4月12日首度登上高雄世運，吸引歌迷搶訂高雄住宿，傳出飯店價格飆漲。

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