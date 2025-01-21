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    大坑地震公園兒童遊戲場翻修 中市議員促也改建9號步道公廁

    大坑9號步道廁所逢假日就必須排隊等待。（記者蘇金鳳攝）

    大坑9號步道廁所逢假日就必須排隊等待。（記者蘇金鳳攝）

    2025/01/21 09:28

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大坑風景區有12條登山路線，根據統計，遊客已達300多萬，大坑步道不但平時就相當多人，假日尤其是9號步道更是滿坑滿谷人潮，市議員謝家宜表示，9號步道旁的大坑地震公園兒童遊戲場有重新翻修，但一旁的公廁則老舊、潮溼、暗黑之感，更不用說親子共同設施，大坑逢假日廁所就不敷使用，建議改建公園旁廁所，也同時讓爬大坑的民眾有備用廁所可使用。

    建設局表示，有關大坑地震公園公廁優化，因應兒童遊戲場人潮及民眾使用需求，將優先改善周邊及公廁內照明並加強維護清掃頻率，後續將納入陽光公廁改善標的評估名單。

    議員謝家宜表示，市府建設局近來實施美樂地計畫一處，大坑地震公園旁的一處遊樂區進行重修，吸引很多親子來遊玩，讓9號及10號的大坑步道，增加更多親子登山的足跡。

    謝家宜表示，雖然公園的遊樂場已重建，但是令人不解的是，遊樂場旁的廁所卻是相當老舊，暗黑，且無親子共用的設施，讓民眾不太敢上。

    她表示，大坑步道已成為台中市相當重要景點，但是9號步道入口的廁所不但少而且是相當簡易，既然建設局已改善大坑地震公園的遊樂區，應該一併翻修廁所，讓前往大坑步道的民眾，也可以往上走到地震公園上廁所，不會逢假就需在九號步道入口簡易廁所大排長龍。

    台中市大坑地震公園的廁所相當老舊，很多人都不太敢上。（謝家宜提供）

    台中市大坑地震公園的廁所相當老舊，很多人都不太敢上。（謝家宜提供）

    建設局對於大坑地震公園進行遊樂場的改善，吸引很多親子來遊玩。（謝家宜提供）

    建設局對於大坑地震公園進行遊樂場的改善，吸引很多親子來遊玩。（謝家宜提供）

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