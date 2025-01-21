台南、嘉義主要水庫震度逾4級 南水分署啟動特別檢查

曾文水庫就在震央範圍，初步巡視，並無異常，將辦理特別檢查。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/21 09:07

〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義大埔今（21）日凌晨0時17分發生規模6.4地震，且餘震不斷，維持滿庫中的曾文水庫，觀測到震度5弱。經濟部水利署針對台南及嘉義震度超過4級的水庫，啟動特別檢查。

經濟部水利署表示，地震發生後第一時間，即已啟動水庫安全檢查通報機制，目前初步回報各地水庫堰壩設施及供水正常，請民眾放心，為慎重起見，震度達4級以上水庫，將依規定啟動特別檢查，以維護水庫設施及大眾生命財產安全。

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經濟部水利署表示，嘉義大埔發生規模6.4的地震後，各主要水庫地震儀觀測到震度，震度5弱的水庫分別有曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、甲仙堰、德元埤、虎頭埤及鹽水埤。

震度4級分別為阿公店水庫、高屏堰、蘭潭水庫、仁義潭水庫、湖山水庫、內浦子水庫、明潭下池、日月潭、霧社水庫。

震度3級分別為牡丹水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集堰、鳳山水庫、寶山水庫、德基水庫、明湖下池、士林堰、溪畔壩、南溪壩、水簾壩、木瓜壩、龍溪壩。

水利署指出，後續各水庫管理單位將依據「蓄水建造物檢查及安全評估辦法」規定，進一步辦理特別檢查，以確保水庫安全無虞。

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