嘉義有驚無險！ 阿里山林鐵與山區主要道路暢通

嘉義縣大埔鄉西興村三腳石道路坍方搶通中。（圖由嘉義縣政府提供）

2025/01/21 09:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉今天0時17分發生芮氏規模6.4、最大震度6級的地震，嘉義地區持續強力搖晃震動約1分鐘，民眾大多都被震醒了，嘉義縣隨即於0時30分成立災害應變中心三級開設，由消防局編組人員先行進駐作業，相關單位到處巡視災情，目前沒有人員傷亡事件傳出，阿里山林鐵巡檢正常，各班次列車正常營運，山區的台3及台18線也都暢通，因土石滑落阻礙交通的大埔鄉西興村三腳石正進行搶修。

林鐵處指出，阿里山林鐵路線經巡檢全部正常，今天各班次列車正常營運，並未受到地震影響。

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嘉義縣政府表示，大埔鄉因地震導致部分道路受損無法通行，且區域內水電供應中斷，由於影響上班上課安全，大埔鄉1月21日停止上班、上課。

縣府進一步說，大埔山莊因建物主要樑柱龜裂，18位住宿客人漏夜移其它民宿安置；停電9282戶、停水527戶，都由台電與自來水公司搶修完成。

嘉義縣消防局強調，地震發生後，立即派遣所轄各分隊人車前往轄區災情查報，通報轄內有部分地區停電、住家圍牆倒塌、水管爆裂等情形，大埔鄉的西興村三腳石有土石滑落阻礙交通，已由大埔鄉公所搶修完，截至目前並未受理有民眾因地震災害受傷受困情形。

嘉義縣大埔鄉西興村三腳石道路落石搶通中。（圖由嘉義縣政府提供）

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