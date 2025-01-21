清晨慰問農魚批發市場 蔣萬安祝攤商「蛇馬龍鶴」

台北市長蔣萬安21日清晨視察農魚產品批發市場，瞭解春節前蔬果、魚產品供應情形，並慰問市場業者與工作人員辛勞。（記者羅沛德攝）

2025/01/21 08:20

〔記者蔡思培／台北報導〕春節將至，台北市公有市場、魚類批發市場營業至除夕（29日），初一（29日）起至初五（2月2日）暫停營業。台北市長蔣萬安今天在春節前夕前往農魚產品批發市場視察，並慰問業者與工作人員辛勞。蔣萬安表示，大家在過年前禮拜一定非常忙碌，祝好朋友身體健康、賺大錢、萬事如意，新的一年祝大家「蛇馬龍鶴（什麼都好）！」

蔣萬安今天清晨5點多在台北漁產公司董事長鄭世維、總經理施宜廷、魚商公會理事長顏玉堂、魚市場理貨場自治會會長詹明憲等人陪同下至萬大魚類批發市場視察。

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蔣萬安表示，下禮拜就要過年，今天特別與大家拜年，他知道這禮拜大家一定很辛苦，所以特別來問候，過去一段時間北市府針對殺魚區衛生環境改善、理貨區外牆美化、也改善中繼市場道路排水系統，共投入1000多萬元，就是希望讓大家有安全環境、全心投入工作。

蔣萬安隨後也與台北農產公司董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘、蔬菜公會理事長蔣文棟、青果公會理事長楊沛恒前往第一果菜批發市場視察。蔣萬安表示，大家都很關心市場改建，改建過程有照期程進行，一定會將市場改建如期完工，讓大家搬到舒適安全的新大樓。蔣萬安指，大家在過年前禮拜一定非常忙碌，祝好朋友身體健康、賺大錢、萬事如意，新的一年祝大家「蛇馬龍鶴（什麼都好）！」

台北市長蔣萬安21日清晨視察農魚產品批發市場，瞭解春節前蔬果、魚產品供應情形，並慰問市場業者與工作人員辛勞。（記者羅沛德攝）

市場交易情形。（記者羅沛德攝）

市場交易情形。（記者羅沛德攝）

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