為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清晨慰問農魚批發市場 蔣萬安祝攤商「蛇馬龍鶴」

    台北市長蔣萬安21日清晨視察農魚產品批發市場，瞭解春節前蔬果、魚產品供應情形，並慰問市場業者與工作人員辛勞。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安21日清晨視察農魚產品批發市場，瞭解春節前蔬果、魚產品供應情形，並慰問市場業者與工作人員辛勞。（記者羅沛德攝）

    2025/01/21 08:20

    〔記者蔡思培／台北報導〕春節將至，台北市公有市場、魚類批發市場營業至除夕（29日），初一（29日）起至初五（2月2日）暫停營業。台北市長蔣萬安今天在春節前夕前往農魚產品批發市場視察，並慰問業者與工作人員辛勞。蔣萬安表示，大家在過年前禮拜一定非常忙碌，祝好朋友身體健康、賺大錢、萬事如意，新的一年祝大家「蛇馬龍鶴（什麼都好）！」

    蔣萬安今天清晨5點多在台北漁產公司董事長鄭世維、總經理施宜廷、魚商公會理事長顏玉堂、魚市場理貨場自治會會長詹明憲等人陪同下至萬大魚類批發市場視察。

    蔣萬安表示，下禮拜就要過年，今天特別與大家拜年，他知道這禮拜大家一定很辛苦，所以特別來問候，過去一段時間北市府針對殺魚區衛生環境改善、理貨區外牆美化、也改善中繼市場道路排水系統，共投入1000多萬元，就是希望讓大家有安全環境、全心投入工作。

    蔣萬安隨後也與台北農產公司董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘、蔬菜公會理事長蔣文棟、青果公會理事長楊沛恒前往第一果菜批發市場視察。蔣萬安表示，大家都很關心市場改建，改建過程有照期程進行，一定會將市場改建如期完工，讓大家搬到舒適安全的新大樓。蔣萬安指，大家在過年前禮拜一定非常忙碌，祝好朋友身體健康、賺大錢、萬事如意，新的一年祝大家「蛇馬龍鶴（什麼都好）！」

    台北市長蔣萬安21日清晨視察農魚產品批發市場，瞭解春節前蔬果、魚產品供應情形，並慰問市場業者與工作人員辛勞。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安21日清晨視察農魚產品批發市場，瞭解春節前蔬果、魚產品供應情形，並慰問市場業者與工作人員辛勞。（記者羅沛德攝）

    市場交易情形。（記者羅沛德攝）

    市場交易情形。（記者羅沛德攝）

    市場交易情形。（記者羅沛德攝）

    市場交易情形。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播