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    01/21 各報重點新聞一覽

    立法院院會昨挑燈夜審今年度中央政府總預算案，國民黨團及民眾黨團非理性大砍總預算。（記者塗建榮攝）

    立法院院會昨挑燈夜審今年度中央政府總預算案，國民黨團及民眾黨團非理性大砍總預算。（記者塗建榮攝）

    2025/01/21 06:52

    自由時報

    台電千億補助 藍白刪光光 經部：穩定供電必受衝擊

    立法院院會昨針對一一四年度中央政府總預算案展開表決大戰，藍白黨團聯手表決通過，將經濟部今年度挹注台電經費一千億兩萬元預算全數減列。經濟部與台電對此深表遺憾，擔憂除弱化台電支持民生電價的財務能力，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，勢必衝擊到國人的用電。

    詳見台電千億補助 藍白刪光光 經部：穩定供電必受衝擊

    川普就職 重返白宮開啟第二任期 誓言帶領美國走向團結 改變國家

    美國總統當選人川普於美東時間廿日中午十二點（台灣時間廿一日凌晨一點）宣誓就職，展開第二任期，成為第四十七任總統。由於氣候嚴寒，就職典禮四十年來首度移師室內，改在國會山莊的圓形大廳舉行，由聯邦最高法院首席大法官羅伯茲主持川普宣誓。

    詳見川普就職 重返白宮開啟第二任期 誓言帶領美國走向團結 改變國家

    藍白非理性砍預算 風暴來襲 卓揆：毀滅中華民國第一步

    立法院院會昨挑燈夜審今年度中央政府總預算案，國民黨團及民眾黨團非理性大砍總預算，歲出預算刪減逾兩千億元，行政院長卓榮泰昨天率部會首長召開記者會，痛批國民黨團、民眾黨團所提預算刪凍案所帶來「預算風暴」，將是毀滅中華民國的第一步，惡劣行為前所未見。

    詳見藍白非理性砍預算 風暴來襲 卓揆：毀滅中華民國第一步

    聯合報

    川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

    川普於美東時間廿日中午（台灣時間廿一日凌晨一時），在華府國會山莊圓型大廳宣誓就職美國第四十七任總統。他在就職演說中呼籲發起一場「常識的革命」，宣告美國將迎接一個「國家成功新時代」。

    詳見川普：改變席捲美國…就職宣告迎接新時代 號召常識革命

    嘉義凌晨6.4強震 台南屋倒多人受困

    嘉義縣大埔鄉凌晨零時十七分發生規模六點四強震，地震深度僅九點七公里，全台都感受到劇烈搖晃，國家警報也響起，不少國人在睡夢中被驚醒。

    詳見嘉義凌晨6.4強震 台南屋倒多人受困

    中國時報

    川普總統 強勢回歸

    全球矚目，川普20日再次入主白宮，成為美國第47任總統，「川普2.0」時代正式揭幕。川普在就職演說中闡述未來4年的執政願景和目標，呼籲展開一場「常識革命」。美媒報導，上任第一天，川普將簽署逾100項行政命令，推進在邊境、能源及政府改革方面的優先事項。川普在就職前夕的勝利集會上重申，將啟動大規模非法移民驅逐行動。

    詳見川普總統 強勢回歸

    拚總預算三讀 不斷電戰到凌晨

    立法院自20日上午10時開始，就114年度中央政府總預算進行不斷電審查，行政院長卓榮泰20日再上火線痛批在野立委，報復式審查預算會讓競爭國迎頭趕上、敵對的中國會非常滿意，這是毀滅中華民國政府的第一步。在野立委齊批「刪預算跟中共有什麼關係」，反批民進黨造謠、抹黑才是弱化國力的元凶。

    詳見拚總預算三讀 不斷電戰到凌晨

    美國總統當選人川普（右二）與夫人梅蘭妮亞20日抵達白宮，與將卸任的拜登總統（左二）和第一夫人吉兒茶敘，並於白宮外合影留念。（路透）

    美國總統當選人川普（右二）與夫人梅蘭妮亞20日抵達白宮，與將卸任的拜登總統（左二）和第一夫人吉兒茶敘，並於白宮外合影留念。（路透）

    國民黨團及民眾黨團非理性大砍總預算，行政院長卓榮泰昨天率部會首長召開記者會，痛批是毀滅中華民國的第一步。（記者羅沛德攝）

    國民黨團及民眾黨團非理性大砍總預算，行政院長卓榮泰昨天率部會首長召開記者會，痛批是毀滅中華民國的第一步。（記者羅沛德攝）

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