南台灣凌晨規模6.4地震 氣象署：此次與梅山斷層無關

嘉義縣今凌晨發生規模6.4極淺層地震。（圖擷取自中央氣象署）

2025/01/21 06:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣今日（21日）凌晨0點17分發生芮氏規模6.4的極淺層地震，嘉義縣大埔測得最大震度「6弱」，中央氣象署凌晨1點30分召開記者會說明。由於嘉義地區在1906年曾發生芮氏規模7.1的「梅山大地震」，每當嘉義發生震度大的地震時，「梅山斷層」就會被提起，不過氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起規模6.4地震與梅山斷層無關。

綜合媒體報導，針對這起地震是否和梅山斷層有關，吳健富指出，梅山斷層在北邊，和這起地震有50公里以上距離，因此和梅山地震斷層並無直接關係，此次地震主因是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊導致，雖然菲律賓海板塊以每年8公分擠壓歐亞大陸板塊，地震多半集中在東部，但整個應力會傳遞到西部較淺層的位置，進而引發地震。

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吳健富表示，地震周邊斷層分布相當零散，代表嘉義一帶是相對破碎的區域，當能量累積到一定程度，會從比較破碎的地方開始發生地震；至於此次地震是否和「六甲斷層」、「口宵里斷層」或其他斷層有關，還需要比對資料調查。

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