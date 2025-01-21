春節連假到鹿港拜拜走春 不塞車攻略曝光

鹿港鎮每到春節就如同不夜城，天后宮更是人擠人。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/01/21 08:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮每到假日就是遊客多，車位一位難求，今年春節有9天連假，勢必湧入大批走春人潮，警方也將祭出車輛管制措施，但在地人傳授春節遊鹿港的不塞車絕招，就是只要看停車場就停，因為停得遠一點，離開時就不必困在市區車龍當中，才能春遊鹿港省時又省力！

許多觀光客都知道，假日來到鹿港玩，就是不要把車子開進必塞的中山路，但鹿港當地人強調，光是這樣還是不夠的，因為春節的鹿港市區，就是一個大停車場，尤其是越靠近鹿港天后宮附近的多處停車場，停車場的出入口更是塞到不行。

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因此，鹿港在地人只要有親友在春節期間要開車來鹿港玩，都會叮嚀「只要看到停車位就停」，大多數停車的人都想停越靠近天后宮越好，但就算停車停得很順利，在離開停車場要返家時，就會發現車輛大排長龍，為了少走幾步路，就要付出塞車的痛苦代價。

鹿港在地民眾表示，而鄰近天后宮、位於鹿草路上的文小五是免費停車，但這處停車場在中正路底一帶，因為是免費，很可能一早就被攤商與居民停走了。也有很多人則相中彰化區漁會對面的收費停車場，但這往往也都是最優先客滿，平時假日就要排隊等著進入，春節排隊停車情況將會更費時。

因此，在地人在春節帶親友遊鹿港的行程規劃首選，直接就選復興路上的福興鄉第一停車場，距離鹿港民俗文物館、丁家大宅與中山路都很近，然後再徒步到天后宮等廟宇參拜，再順走鹿港老街，最後要採買伴手禮再走回車上也不遠，無論是往南或是往北要返家，頂多只塞一小段市區道路，就可以轉彰鹿路、員大排堤岸道路，預估可以大幅降低塞車的時間。

鹿港警方表示，即日起到2月3日展開為期15天的交通疏導，而在春節大年初一到初五期間，鹿港鎮將封閉中山路（自民權路起至海浴路止）作為行人徒步區，春節每天上午8點到晚間8點都會實施彈性交通管制。福鹿橋禁止大貨車以上走青雲路進入鹿港市區，由福鹿橋及福興橋進入的車輛，請於車多時改走縣144接臺17線右轉彰30兩側或天后宮停車場停車。

鹿港警方針對春節連假的鹿港市區進行疏導，請民眾依照警方指揮來行駛。（彰化縣警局提供）

春節大年初一到初五將會把鹿港中山路從民族路到海浴路都改為徒步區。（彰化縣警局提供）

鹿港春節走春人潮讓天后宮人擠人，大多數民眾都想要停近一點的停車場，也造成復興南路往往成為塞車惡夢。（鹿港警分局提供）

鹿港鎮每到春節，中山路從海浴路到民權路都是封街成徒步區。（資料照，記者劉曉欣攝）

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