2025年台灣設計展在彰化 鹿港展區跨越老街、中山路

彰化縣首次辦理台灣設計展，在鹿港展區除了在室內館場策展以外，指標性的中山路與老街也將營造友善空間。（記者劉曉欣攝）

2025/01/21 07:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展將首度在彰化縣舉行，初步規劃彰化市、鹿港鎮與彰南等展區。其中，鹿港展區部分，除了室內的亞太會館、鹿江中小學活動中心、公會堂以外，也暫定納入中山路與老街周邊。縣府表示，展覽以室內為主，老街與中山路為串連展區的必經道路，將會研議融入設計展的呈現手法。

縣府計畫處表示，台灣設計展仍以室內展館的靜態展出為主，在鹿港展區部分，從公會堂、亞太會館到鹿江中小學活動中心，除了計畫推出接駁車暢遊展館以外，參觀者也勢必跨越鹿港老街、鹿港中山路，這也是遊客到訪鹿港必逛的景點，因此，中山路與老街雖然不是展覽地，但作為串連展區的必經路線，也會透過設計與友善空間來成為鹿港展區的一大亮點。

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計畫處長陳金哲指出，鹿港鎮是觀光小鎮，鹿港老街與鹿港中山路都擁有豐富的歷史人文風貌，也是重要的觀光資產。配合彰化縣首次舉辦設計展，鹿港老街與中山路計畫營造友善的人行空間，朝著提升觀光品質的方向前進，讓設計展不只是讓室內策展有看頭，也讓老街與鹿港中山路的文史風貌更為閃耀。

縣議員楊子賢表示，縣府編列台灣設計展約6.8億元，這是彰化有史以來第一次舉辦，展區從彰化市、鹿港鎮，還有田中鎮與田尾鄉，也可說是台灣設計展首見展區跨多個鄉鎮市，可以理解縣府想要透過大型活動讓縣內更多鄉鎮都能獲得改善，但更希望主政者能夠透過這次難得機會，在大型活動過後還能留下更長遠的建設。

2025年台灣設計展預計在10月10日展出到10月26日，活動合計17天，彰化展區規劃有彰化縣立圖書館、彰化縣立美術館、彰化武德殿、彰化藝術館、中興莊文創園區等地；鹿港展區為鹿港亞太會館、鹿江國際中小學活動中心、鹿港公會堂、中山路及老街周邊；彰南展區田中高鐵展覽館、田尾公路花園。

鹿港公會堂已列入台灣設計展的展出場館。（記者劉曉欣攝）

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