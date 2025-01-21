台鐵高雄車站「屋頂」衝人氣！高捷R11高雄車站站運量大增

高雄車站雲朵天棚（圖中綠色場域）吸引許多市民、遊客專程走逛。（記者李惠洲攝）

2025/01/21 06:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站雲朵天棚去年12月底啟用後，瞬間成為大高雄人氣景點，在天棚下方的高雄捷運R11高雄車站站也受惠，今年至1月19日平均每日運量較去年同期大增27%，研判不少民眾專程搭捷運來走逛車站屋頂。

高雄車站天棚取名高雄綠之丘，東西向跨距660公尺（哈爾濱街至忠孝一路間）、南北向跨距340公尺（建國路至九如路間），種植以台灣原生種植物為主的灌木地被31萬餘株，總面積約1萬6千餘平方公尺。

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天棚去年12月28日啟用後，立刻成為高雄新景點，「站在火車站屋頂上」看城市風景成為高雄最夯活動，吸引許多市民、遊客登頂嘗鮮。

前往天棚除搭乘台鐵、騎單車（綠園道）、步行，最方便且省力方式，應是搭乘高雄捷運在R11高雄車站站下車。

高捷統計，今年至1月19日止，R11高雄車站站每日平均運量為14722人次，與去年同期11554人次相較，大幅增加27%。

高捷指出，與台鐵高雄車站共構的高雄車站站，因轉乘效益、原本運量就有優勢，長期位居各車站第二高、僅次於R16左營站（高鐵）；自從高雄車站地下商場動漫街營運後，人潮也穩定成長。

天棚啟用後更帶動人氣，讓高雄車站站老二地位更穩固，且持續往第一名靠近，後續搭配天棚與地下廣場各式活動，預期可讓高雄車站站的運量再往上升。

高捷表示，今年至1月19日止，運量前5名車站依序為左營、高雄車站、巨蛋、三多商圈、凹子底。

高雄車站雲朵天棚人氣高，圖為學生一起騎單車上天棚。（記者王榮祥攝）

高捷高雄車站站今年一月前19天運量，比去年同期增加27%。（記者王榮祥攝）

高捷R11高雄車站站北側3號門與天棚同步啟用，提供乘客更便捷的搭車通道。（記者王榮祥攝）

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