鹿港人票選最關注新聞第一名 老街奪下全國10大景點冠軍

鹿港老街榮登全國景點王，不只是鹿港的驕傲，也成為鹿港票選去年最重要的新聞。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/01/21 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮最大的網路社群《~~我愛鹿港小鎮~~2》，近日發起票選鹿港鎮2024年前5大新聞，票選第一名由「國內十大景點洗牌，鹿港老街奪冠」遙遙領先，獲得超過8成投票人數支持，鹿港人都以老街成為全國景點王為傲！

《~~我愛鹿港小鎮~~2》版主施博文表示，目前該版有7.7萬名會員，第一次與民間合作舉辦鹿港最受關注新聞的票選活動，選出前5大新聞。雖然宣傳時間很匆促，投票時間也很短，但有11555人參與投票，投票率約為15％，代表話題有受到會員的支持。

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根據投票結果，第一名是「國內十大景點洗牌，鹿港老街奪冠」拿下9686票；第二名是「鹿港馬拉松盛大登場，結合鹿港小吃等元素，近5000人參加」拿下9014票；第三名是「鹿港小吃宴升級版鹿溪宴11月登場，開賣即完售」拿下7012票；第四名是「凱米颱風造成鹿港地區淹大水，國軍與沃旭能源等企業協助清理家園」拿下6556票；第五名是 「角落小夥伴」現身鹿港端午中山路燈海」拿下6270票。

不少鹿港人表示，鹿港老街成全國景點王，這對鹿港人來說，以小鎮的規模可以打敗眾多敵人，實在是很值得驕傲。鹿港老街商圈榮譽理事長魏秀娟就認為，這是全體鹿港人的努力，因為這項觀光署統計，包括老街及其周邊，有許多香火鼎盛的百年老廟，像是鹿港天后宮、龍山寺等等，都為老街帶來人潮，這不只是老街的榮耀，而是鹿港全體的榮光。

不過，拿下第6名的是世界級國際型酒店「鹿港英迪格酒店」正式宣佈進駐，只拿到5687票，也令人感到意外。有人認為，可能是因為興建酒店需要好幾年的時間，也許等到完工啟用，鹿港人就會更加有感。

鹿港老街榮登全國景點王，不只是鹿港的驕傲，也成為鹿港票選去年最重要的新聞。（資料照，記者劉曉欣攝）

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