春節9天連假 新北出遊交通資訊懶人包

新北市交通局彙整春節連假交通懶人包；圖為風景區公車資訊。（新北交通局提供）

2025/01/20 23:38

〔記者董冠怡／新北報導〕今年過年放假9天，屆時將迎來返鄉及出遊龐大車流，新北市交通局今天公布春節交通資訊懶人包，內容涵蓋市境內國道匝道管制、風景區及廟宇的大眾運輸等資訊。運輸管理科長林詩欽表示，已於連假前在瑞芳火車站、九份老街觀海亭、九份老街計程車招呼站加強稽查，目前查無違規，提醒民眾保障自身權益。

交通安全科代理科長李淑惠指出，1月29日至31日每天5點至12點，國道5號石碇、坪林南向入口匝道封閉，往宜蘭方向用路人建議改道台9線；1月29日至2月2日每天0時至5點，國道全面暫停收費。此外，八里渡船頭老街、淡水老街、三峽老街、九份老街、金瓜石黃金博物館、中和烘爐地、烏來台九甲線北向等路段，中午過後容易塞車，盡量避開以免受困車陣。

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林詩欽說，1月22日至2月2日實施計程車春節加成收費，從瑞芳火車站搭車至九份老街，固定路線車資220元，指定期間調整為日間（清晨6點至深夜11點）260元、夜間280元。除了瑞芳至九份、金瓜石及烏來地區等特定路線有固定金額費率，其餘均按表加收30元；下車前索取乘車證明，如遇超收等違規，立即報案之外，也可紀錄車號、時間、地點及錄音或錄影等佐證資料，向市政服務專線「1999」申訴。

大眾運輸的部分，1月24日至2月2日，90條國道客運提供平日優惠價或原票價6折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，10小時內轉乘在地公車路線，即享在地公車一段票或基本里程免費。廟宇參拜走春如中和烘爐地、林口竹林山觀音寺、板橋慈惠宮和接雲寺、三峽清水祖師廟、土城承天禪寺等地，或至三芝、鶯歌陶瓷博物館、平溪老街福隆等園區或景區，皆可搭乘公車抵達。

另外，「新北蒔花好綻─花見櫻花季」1月22日至2月2日在淡水無極天元宮登場，如欲前往天元宮，可以搭乘北捷至捷運淡水站轉乘866、875、876、877公車及賞櫻專車；也可乘坐淡海輕軌於淡金北新站下車，並至福德宮站轉搭上述路線車輛；新北燈會2月1日至2月16日在新北大都會公園舉行，可乘坐公車及捷運至捷運三重站，步行3分鐘至熊猴森樂園，省去尋找停車位的麻煩，詳細資源可上市府網站查詢。

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