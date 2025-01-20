1圖秒懂！高雄九如交流道周邊道路1/21至22日刨鋪 北上匝道維持通行

高雄九如交流道周邊道路1月21至22日刨鋪，國道北上匝道維持通行。（市府提供）

2025/01/20 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局完成三民區九如交流道北上匝道旁道路排水改善，明天1月21至22日上午9時至16時進行道路瀝青鋪築作業，21日封閉九如一路214巷、22日封閉九如一路西向2個混合車道，請民眾改走陽明、覺民路，維持國道北上匝道通行。

水利局今夜表示，完成三民區九如交流道北上匝道周邊平面道路排水改善工程，將於明天1月21日至1月22日上午9時至16時連續2日進行道路瀝青鋪築作業。

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水利局明天1月21日周二封閉三民區九如一路214巷（九如一路至覺民路），開放國道北上匝道通行。

此外，1月22日周三封閉九如一路西向2個混合車道，僅開放1車道通行，國道北上匝道及九如一路214巷皆可通行。

水利局表示，道路瀝青鋪築後，預計1月23日周四畫設道路標線，施工中將有臨時交通維持措施，請民眾多加利用周邊替代道路，改走陽明路、覺民路通行。

水利局將加強佈設安全措施，以及交管人員協助指揮交通，請民眾行經該路段依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。

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