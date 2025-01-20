台南魚頭君「水上漂」空拍超療癒 網友KUSO：浮水虱目魚羹

觀旅局推出「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展即將登場，吸引民眾今晚夜衝安平搶拍試燈畫面。（南市觀旅局提供）

2025/01/20 23:44

〔記者王姝琇／台南報導〕台南觀光大使「魚頭君」6米高氣偶今天突然現身運河畔，市府也公布明天起至2月12日將舉辦「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展，消息一出，許多民眾今晚就夜衝安平搶拍試燈畫面，網友也忍不住KUSO：根本是浮水虱目魚羹，懂吃的人秒懂！

超人氣吉祥物「魚頭君」出現在中西區環河街運河河畔，巨型水上氣偶長14米、高6米，之前曾在新營南瀛綠都心躺過草皮大受歡迎。但沒想到這回來到安平運河展期還沒開始「未演先轟動」，「魚頭君」仰躺在水面的姿勢，既萌卻有讓人摸不著頭緒，今晚試燈吸引民眾前往想一探究竟。

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觀旅局也在臉書粉專分享空拍照，躺在水面上的「魚頭君」顯得悠閒自在又舒適。但網友想像力豐富，紛紛留言表示：「根本是浮水虱目魚羹」、「加個砂鍋會更好」、「滷虱目魚頭」、「可以加點薑絲嗎」、「蔭絲虱目魚頭」、「想曬成虱目魚頭乾」。每個人都想要料理「魚頭君」。

觀旅局推出「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展即將登場，空拍畫面曝光氛圍超療癒。（南市觀旅局提供）

台南觀光大使「魚頭君」6米高氣偶今天突然現身運河畔，準備與民眾一起過年。（南市觀旅局提供）

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