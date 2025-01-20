老漁港也能成為浪漫秘境，屏東七漁港夢幻大變身 。圖為紅柴坑。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/20 22:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府串聯七座漁港打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，即日起至二月十六日閃耀登場，攜手藝術家設計創意，透過不同造型燈飾與夜間光環境營造，成為海岸線上的愛戀之光，夢幻大變身吸引不少民眾前往拍照打卡。

屏縣海岸線狹長，沿海鄉鎮漁港各有人文與地景特色，尤在夕陽餘暉更顯靜謐迷人，屏縣府在林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港，透過藝術家依漁港特色巧手設計當地海岸的獨特美景。

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來自恆春木工藝師楊宗熏，巧妙地將五千兩百支廢棄玻璃啤酒瓶與銀合歡木材結合，在山海漁港創作出「喚曖歸巢」的作品，利用銀合歡木材製作鳥巢，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓的期待。在紅柴坑漁港則以雙心框輪廓，搭配一三一四支綠色酒瓶，呈現「一生一世」的作品，許願愛情幸福相隨、永恆一生。

枋寮及楓港漁港的燈飾則由設計師張軒豪策劃，在枋寮情人橋打造丘比特的花花世界，讓人彷彿置身花海，感受濃濃的愛意。楓港漁港也以其獨特的海天一線景觀，展現出燈組四種顏色的層次感，象徵在這片廣闊的海洋與天空中守護大自然的愛。後灣漁港的設計概念汲取自原住民藝術家雷恩，「排灣情語」融入排灣族的梔子花、鹿及蝴蝶等文化元素、水利村漁港的燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景增添夢幻氛圍；琉球新漁港運用投影技術，生動呈現悠游的魚群與海龜，在夜空中展現海洋之美。

屏縣府文化處指出，活動期間與漁港裝置合影，於二月十三日前將照片上傳文化處官方臉書貼文，就有機會在情人節當天抽價值萬元的幸福對戒，當天枋寮漁港演唱會，邀請知名歌手王Aden、孫淑媚、陳華、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、小樂吳思賢、吳克群開唱，一起歡度浪漫情人節。

老漁港也能成為浪漫秘境，屏東七漁港夢幻大變身 。圖為後灣。（記者蔡宗憲攝）

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