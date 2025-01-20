淡海輕軌機廠大變身 攜手「旅學堂」打造全齡教育型觀光亮點

淡海國小學童搭乘輕軌專列參觀淡海機廠，為下一代打造更具永續性的未來。（記者羅國嘉攝）

2025/01/20 22:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北捷運公司以淡海輕軌為核心，突破傳統軌道營運思維，攜手知名繪本作家幾米及在地文化組織「旅學堂」，將淡海輕軌崁頂機廠轉型為兼具藝術、教育與環保特色的創新場域，成為推動綠能軌道與永續發展的新典範。

新北捷運公司表示，延續淡海輕軌公共藝術「閉上眼睛一下下」系列理念，淡海機廠融入幾米繪本元素，將傳統維修場域轉化為充滿想像力的戶外教育空間。希望以藝術的溫度拉近工業場域與民眾的距離，打造每個角落都能說故事的「祕密基地」。

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首場體驗活動由淡海國小五年級師生參與，他們搭乘專屬導覽列車，沿途欣賞11個站點的公共藝術，最後抵達機廠展開冒險旅程。機廠內將幾米繪本場景融入導覽動線，打造寓教於樂的深度體驗場域。旅學堂負責人李琪指出，此活動不僅介紹軌道運輸，更結合環境教育、藝術美學與在地文化，為學童提供一場與聯合國永續發展目標（SDGs）緊密結合的多元體驗。

新北捷運公司表示，「Open淡海機廠」計畫是軌道企業轉型的里程碑，通過藝術與教育的結合，實踐企業社會責任，為下一代打造更永續的未來。機廠預計今年第二季正式對外開放，將推出一系列親子共學方案，包括小小職人體驗、藝術教育工作坊及在地人文歷史探索等活動，吸引校外教學與企業日參與，成為教育型觀光的新亮點。

淡海國小教務主任張作亘說，這種結合在地特色的戶外教學方式，不僅加深學童對家鄉的認同感，還能提升對永續議題的關注。新北捷運公司將深化與旅學堂的合作，透過在地創生理念，打造更有深度與特色的導覽體驗，讓淡海輕軌成為結合交通、觀光、教育與永續發展的重要平台，為大台北地區開創永續未來的嶄新格局。

「Open淡海機廠」戶外教學融入在地特色，讓學童在遊戲中學習、在體驗中成長。（記者羅國嘉攝）

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