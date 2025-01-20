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    宋屋國小午餐奪「米其林金質獎」 師生結業式大啖金牌菜色

    宋屋國小營養師黃秀琪和她奪得「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

    宋屋國小營養師黃秀琪和她奪得「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

    2025/01/20 22:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕全國中小學明（21）日開始放寒假，桃園市平鎮區宋屋國小今（20）日在結業式將獲得桃園市首屆午餐在地食材健康吃「校園米其林美食爭霸賽」的金牌菜色，供應給全校師生吃得不亦樂乎。當初在市議會力倡舉辦比賽的市議員王珮毓到校分享說，該校「金牌菜單」已成為許多學校詢問最高的營養午餐菜單。

    宋屋國小校長桂景星表示，這項米其林美食爭霸賽共計40所高國中小組隊參加，外訂餐盒學校5所、午餐委外學校14所及自辦午餐學校21所；宋屋國小獲得「米其林金質獎」及獎金5萬元，菜單有魩魚麴好香飯、客家桂筍典藏肉、吮指茶油金瓜蛋、五彩西蘭花、清心藕香燉雞湯，是所有隊伍裡結合最多桃園在地食材特色的菜單，由營養師黃秀琪、主廚吳軍翰共同研發。

    黃秀琪說，這次菜單非常符合在地食材原則，桃園從高山到海洋有很多食材，菜單食材選自復興區段木香菇、大溪區桂竹筍和黑木耳、八德區紅小番茄、龍潭區苦茶油、新屋區魩仔魚及觀音區的蓮藕、米、麴及南瓜等，食材的口感濃郁、清香四溢。

    王珮毓提到，桃園有很多豐富的在地食材，市府教育、農業和衛生局要一起來推動做為營養午餐菜單，將在地食材融入營養午餐菜單中，宋屋國小用心推廣營養午餐，將桃園在地食材讓孩子了解食農教育，好的菜單要讓其他學校分享，讓平鎮新榮、復旦、義興國小都能吃到宋屋國小金牌菜單，也讓更多小朋友吃在地和認識在地食材。

    另外，頭洲國小及青埔國小獲得「米其林銀質獎」及獎金3萬元；南崁國小、新屋高中及南崁國中則榮獲「米其林銅質獎」及獎金2萬元。市府表示，此競賽不僅讓各校得以互相觀摩及交流，讓桃園午餐從業人員精益求精，一起為學生製作健康又美味的料理。

    宋屋國小奪得「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

    宋屋國小奪得「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

    桃園市議員王珮毓讚許宋屋國小「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐色香味俱全。（記者李容萍攝）

    桃園市議員王珮毓讚許宋屋國小「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐色香味俱全。（記者李容萍攝）

    宋屋國小營養師黃秀琪（右2）設計營養午餐菜單奪校園「米其林金質獎」，市議員王珮毓（右1）等人到校品嚐。（記者李容萍攝）

    宋屋國小營養師黃秀琪（右2）設計營養午餐菜單奪校園「米其林金質獎」，市議員王珮毓（右1）等人到校品嚐。（記者李容萍攝）

    宋屋國小師生結業式大啖獲「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

    宋屋國小師生結業式大啖獲「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

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