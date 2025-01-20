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    賞梅或賞燈？鹿港桂花巷藝術村梅花開了 兩種願望一次滿足

    彰化鹿港桂花巷藝術皴盛開的梅花配上日式燈籠，讓遊客都搶著拍照。（魏秀娟提供）

    彰化鹿港桂花巷藝術皴盛開的梅花配上日式燈籠，讓遊客都搶著拍照。（魏秀娟提供）

    2025/01/20 21:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕開了！在寒流陣陣來報到，也讓彰化縣鹿港鎮桂花巷藝術村梅樹全都綻放了，潔淨的白色梅花，搭配藝術村的日式宿舍與燈海，讓人一秒到日本，許多人都搶著打卡，笑稱不必到日本，就可以享受日式風情。

    鹿港老街商圈榮譽理事長魏秀娟表示，原本以為今年暖冬，梅花不知何時開，正巧在春節之前的寒流一波波來報到，也讓藝術村的梅樹陸續開花，綻放的雪白梅花，就像是優雅的古典美人，非常耐看。

    不少遊客看到鹿港桂花巷藝術村的梅花開了，都是欣喜若狂，沒想到在平地也能看到點點梅花，魏秀娟強調，尤其是平地梅花非常好拍好打卡，人可以跟梅花同框自拍，剛好配上兩排是日式宿舍，藝術村在春節期間又是掛上日式燈籠，所有的攝影浪漫元素全部湊齊，怎麼拍就怎麼美。

    魏秀娟說，由於近來的天氣乍暖還寒，在忽晴忽冷下，已綻放的梅花大約仍可維持一個星期的花況，但還有幾棵梅樹才剛探出花苞，大約要下一波冷氣團報到，才會開花，讓藝術村在春節期間還有梅花可看可拍，配上日式燈籠與日式宿舍，可說是絕配。

    彰化鹿港桂花巷藝術皴盛開的梅花配上日式燈籠，讓遊客都搶著拍照。（魏秀娟提供）

    彰化鹿港桂花巷藝術皴盛開的梅花配上日式燈籠，讓遊客都搶著拍照。（魏秀娟提供）

    彰化鹿港桂花巷藝術村的梅花開了，配上日式宿舍，宛如進入電影場景。（魏秀娟提供）

    彰化鹿港桂花巷藝術村的梅花開了，配上日式宿舍，宛如進入電影場景。（魏秀娟提供）

    彰化鹿港桂花巷藝術村的梅花開了，配上日式宿舍，宛如進入電影場景。（魏秀娟提供）

    彰化鹿港桂花巷藝術村的梅花開了，配上日式宿舍，宛如進入電影場景。（魏秀娟提供）

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