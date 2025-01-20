淡江大橋可抗7級地震 確保「小震不壞、大震可修」交通樞紐安全

淡江大橋2019年開工至今進度已達77％。（記者羅國嘉攝）

2025/01/20 21:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕近年台灣地震頻繁，橋梁作為交通樞紐耐震度也備受考驗。交通部公路局針對淡江大橋周邊50公里內斷層，進行危害度分析，參考921大地震、花蓮地震及日本地震經驗，設計耐震係數達0.45G，使大橋可承受7級地震，達到「小震不壞、中震幾乎不壞、大震可修」的安全標準。

淡江大橋興建過程挑戰重重，前期因橋體，由知名建築師札哈‧哈迪（Zaha Hadid）所設計，主塔3D曲面造型嚇跑不少廠商、流標7次。如今淡江大橋已略見雛形，記者隨著主塔斜坡電梯，上到施工中的橋面，發現施工團隊仍在忙進忙出地趕工。

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公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中說，淡江大橋開工至今進度已達77％，其中主橋塔已148公尺，預計7月完成，而淡水端預計於今年3月閉合，八里端則將於9月完成閉合，屆時全橋將在今年底完工。

淡江大橋不僅依照國家耐震設計規範施作，還採用3道防震防護措施。鄭閔中表示，大橋配備七支液壓阻尼設備（HFR），可提供5250噸抗震力。若HFR設備失效，主橋兩端橋墩的FVD阻尼器將提供各1000噸支撐。此外，主塔與橋體間設有40公分間隙，避免結構碰撞損壞。

承載大橋重量的斜索設計是另一大亮點。中興工程顧問公司經理劉永輝介紹，淡江大橋共有94條斜索，長度從91公尺到441公尺不等，並根據重量需求設計股數差異，每條斜索從47股至109股不等。同時，為防止鏽蝕，斜索採用四層防銹機制，保障結構穩定性。

鄭閔中補充，大橋的各項設備保固年限為2至6年，並將配合定期橋梁巡檢。雖然大橋設計使用壽命為120年，但斜索計劃於65年後更換，以確保長期安全性。

淡江大橋是台灣首座採用3D曲面設計的單塔不對稱斜張橋，其技術難度超越1999年通車的高屏溪斜張橋。當年承接高屏溪工程的模板系統廠商PERI Japan，如今再度參與淡江大橋施工。令人感動的是，該公司日籍技師平澤純的師父曾參與高屏溪工程，師徒兩代攜手，為台灣留下工程佳話。

鄭閔中表示，淡江大橋的建造，象徵台灣橋梁工程技術的全面進化，不僅展現耐震創新，更延續橋梁設計的技術傳承，為未來交通樞紐的安全與效能樹立典範。

淡江大橋主橋塔塔高自基礎以上總高度 211.4公尺，水面以上200公尺，2025年1月建到148公尺。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋八里端將於9月完成閉合工程。（記者羅國嘉攝）

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