朱孝芬升任台北動物園園長 明日布達

台北市立動物園新任園長由「園內培養、農場出身」的副園長朱孝芬升任。（台北市立動物園提供）

2025/01/20 21:28

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市立動物園新任園長由「園內培養、農場出身」的副園長朱孝芬升任，新園長布達典禮將在21日上午10時30分舉行。朱孝芬為國立台灣大學園藝學研究所碩士，30年前加入動物園團隊，從基層開始工作至今，歷練環境組技士、技正、組長，後轉任推廣組組長、視導、秘書、副研究員、研究員等職務，於2020年起擔任副園長職。

2024年朱孝芬以代理園長身分，主辦東南亞動物園暨水族館協會年會（SEAZA）、持續推動動物園110週年園慶行銷，指揮動物園颱風救災工作，並代表台北動物園於雙城論壇時與上海動物園簽訂小貓熊動物交換合作備忘錄。

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朱孝芬也曾參與大貓熊引進及相關教育行銷，負責主導鳥園更新，並參與穿山甲館（熱帶雨林室內館）等設施興建與景觀意象等規劃。在動物園首次繁殖大貓熊「圓仔」後所推展的市政行銷案中，朱孝芬擔任動物園行銷會議主席，督導大貓熊行銷活動規劃、文創商品開發及研擬應變策略，同時成功運用大貓熊保育大使形象連結在地野生動物保育，營造市府南區生態城市觀光新形象。

此外，她曾主導西部低地大猩猩的域外族群繁殖及保育行銷工作，協助市府及園方在城市外交方面取得顯著成就。在擔任動物園副園長期間，朱孝芬獲推選出任兩屆台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長，積極推動台灣地區動物園及水族館相關業者經營管理上的動物福祉提升，輔導同業為動物福祉樹立標準。

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