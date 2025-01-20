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    彰化福興舊衣回收箱「爆了」變髒亂點 鄉長嘆：民眾都說不聽

    民眾趕著春節之前大掃除，讓彰化縣福興鄉舊衣回收箱都爆了，地上除了舊衣，還可以見到廚餘。（記者劉曉欣攝）

    民眾趕著春節之前大掃除，讓彰化縣福興鄉舊衣回收箱都爆了，地上除了舊衣，還可以見到廚餘。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/20 21:10

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕春節連假即將到來，家家戶戶都把握有暖陽的日子進行大掃除，這也讓彰化縣福興鄉多處舊衣回收箱，全都大爆滿，塞不進去就全數一袋袋擺在外面，連回收箱不收的棉被、枕頭、玩偶照丟不誤，甚至還有廚餘直接就擺在地上，讓福興鄉長蔣煙燈大嘆「民眾都說不聽」！

    福興鄉舊衣回收箱連日來「全爆了」，在民眾發揮強大斷捨離力量下，舊衣「撐」爆回收箱，民眾放不進去，就直接放在回收箱旁的地面上，有的不只是舊衣，也有不要的玩偶，或是拉桿的書包，全都丟在回收箱外面，連一袋袋的湯湯水水廚餘也直接擺著，令路過的人車都大為搖頭。

    蔣煙燈指出，福興鄉的舊衣回收箱委外處理，業者也加速清運整理。每當回收箱爆滿，就有民眾照樣把舊衣就丟在箱外的地上，嚴重影響觀瞻，也透過村里與清潔隊進行勸導，希望民眾如果回收箱已滿，可以直接交給沿途收運的資源回收車即可，回收車都會收下。

    蔣煙燈強調，雖然一再宣導，但民眾還是屢勸不聽，也不管福興鄉舊衣回收箱不收棉被、枕頭與玩偶，照丟不誤，把回收箱當作垃圾子車，丟了就走。最可怕的就是，當有人把舊衣整袋丟在回收箱外面，接下來就會人趁機偷垃圾，結果回收箱變成髒亂點，最後連廚餘都能來放了，實在很要不得。

    蔣煙燈說，如果是舊衣放不進回收箱，直接交給收運的資源回收車就可以了。就算是回收箱不收的棉被、枕頭或是玩偶，這些在彰化縣也都列入回收行列，清潔隊回收車也會收，真的不要為了自己的一時方便，就全數都塞到舊衣回收箱，把回收箱當垃圾車，如果屢勸不聽也不排除依規定開罰！

    斷捨離的力量太大？彰化縣福興鄉舊衣回收箱大爆滿，滿地都是舊衣，還成為髒亂點。（記者劉曉欣攝）

    斷捨離的力量太大？彰化縣福興鄉舊衣回收箱大爆滿，滿地都是舊衣，還成為髒亂點。（記者劉曉欣攝）

    斷捨離的力量太大？彰化縣福興鄉舊衣回收箱大爆滿，滿地都是舊衣，還成為髒亂點。（記者劉曉欣攝）

    斷捨離的力量太大？彰化縣福興鄉舊衣回收箱大爆滿，滿地都是舊衣，還成為髒亂點。（記者劉曉欣攝）

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