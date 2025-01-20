林口八里交通升級！ A3計畫道路明年完工 侯友宜盼105市道年底開工

A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。（記者羅國嘉攝）

2025/01/20 20:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市林口成長快速，為提升林口往八里道路品質，市府規畫A3計畫道路，改善林口、八里間的交通問題。市長侯友宜表示，A3計畫道路是105市道的先期工程，預計2026年1月完工；也希望105市道能今年底開工，未來工程預計未來新闢雙向四車道高架橋，包含兩處的環道設計，能有效舒緩陡坡與連續髮夾彎的問題，目標2030年完工。

侯友宜今視察A3計畫道路新闢工程致詞提到，林口有國際AI+智慧園區、商場、國際媒體園區等大型開發案，人口成長快速，從七萬到時三萬，幾乎增加了將近一半的人口，為解決林口往八里道路狹窄，規畫另闢A3計畫道路，全長2.13公里，此次工程起點為林口高爾夫球場北側、終點為文化北路及中華路岔路口，預計明年元月完成，完工後將提供雙向四車道及2.2公尺寬的人行空間。

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侯友宜也說，希望A3計畫道路再往北的105市道能今年底開工，將新闢雙向四車道高架橋，包含兩處的環道設計，有效舒緩陡坡與連續髮夾彎問題，目標2030年完工，打通林口南端、北端的交通瓶頸；另隨著A3計畫道路、105市道完工，他也要求工務局，重新檢討通往林口的道路，比如從粉寮路上來林口，坡度大但路並不大。

新建工程處副處長李仲昀表示，該計畫道路新闢工程，已於去年10月至今陸續完成檔土牆、滯洪地、排水溝、民生管線、道路附屬設施、瀝青鋪面等，進度達32.80％；而105市道路的改善蜿蜒路段新闢道路工程，目前已報國土署轉工程會議中，預計今年底工程決標、2030年完工。

市議員蔡淑君指出，林口往來八里車量多，2016年曾開協調會，提出兩個方案，看是要從原105市道拓寬，還是再開一條計畫道路，但過程中遇到住戶不願拆遷，才換成如今的40米計畫道路。而市長提到粉寮路，她認為，前兩任市長分別做了一、二期，盼市府繼續將粉寮路、加油站口往五股方向拓寬。

市議員李宇翔則說，過去往林口的山路都比較蜿蜒，A3計畫道路、105市道拓寬工程，對林口、八里來說很重要，尤其林口國際AI+智慧園區陸續有廠商進駐，但聯外道路卻很小條。如今A3計畫道路進度已達32.80％，但對於預計明年通車的A3計畫道路，盼市府繼續優化八里市區道路，避免林口往返八里遇到交通堵塞問題。

A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。（記者羅國嘉攝）

A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前排右2）視察A3計畫道路。（記者羅國嘉攝）

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