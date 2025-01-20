高市獲補助5千萬 攜手鴻海運用AI改善40個易肇事路口

高市獲內政部補助5千萬攜手鴻海，運用AI改善40個易肇事路口交通，交通局和警方會勘將建置的路口。（記者黃良傑攝）

2025/01/20 20:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通局成功爭取到內政部5000萬補助，將與鴻海攜手推動「道路安全檢核及決策支援系統建置案」，利用AI人工智慧及視覺語言模型，先針對40個易肇事路口，藉由道路安全資料整合平台，將道路事故、路況、標誌等檢測資料，提供交通管理的決策支持，減少車禍事故、改善全市交通。

交通局指出，Al人工智慧將導入五大核心系統，藉由道路安全資料整合平台，將道路事故、路況檢測等資料進行標準化，輸入事故數據與影像分析，生成路口風險評估與改善方案，並啓動街景車搜拍易肇事路段、路口，再運用GIS共用平台，結合地理資訊系統，實現多層次數據視覺化分析，幫助快速定位事故熱點。

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此外，透過AI模型建構自動檢測道路設計，掌握施工安全性，提供交通管理的決策支持，追蹤改善計畫的實施效果，優化資源分配，2月開始建置，預計兩年內建置完成，最快2026年底可見成果。

交通局表示，AI模型能夠識別道路風險熱點，並生成詳細的路口風險評估報告，針對特定路口提出優化建議，包括號誌調整、標誌設置與路面規劃等，並具備即時檢索與數據預測能力，可快速生成改善效果模擬，幫助決策者制定高效的交通管理策略。

鴻海不僅提供專案所需的高階運算資源，還投入技術研發與系統整合，高雄市未來透過此合作案，不僅能減少道路事故率，還能建立完善的智慧交通基礎設施，進一步吸引國內外智慧城市技術投資，為全台交通安全與城市管理創造新價值。

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