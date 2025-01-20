新北南勢國中新建校舍 第一階段8月完工

新建校舍南勢國中整體工程將於明年11月竣工。（記者羅國嘉攝）

2025/01/20 20:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應林口人口逐年增長，既有的林口、佳林、崇林3所國中已供不應求，新北市政府於2023年啟動第4所南勢國中新建校舍工程，提供36間普通教室、幼兒園、公共托育、托老中心等多元服務設施。第一階段的行政棟、七年級教室棟、體育館棟地下一層、校門、家長接送避車彎等，將於今年8月完工，整體工程將於2026年11月竣工。

市長侯友宜今（20）日至新建校舍視察，聽取新建工程處長簡必琦簡報說明，位於林口南勢里的新校舍，整體工程包括9棟建築物，地上5層、地下1層，提供36間普通教室、6間資源班教室、28間專科教室（含AI教室）、1間3層樓的圖書館、24間行政空間、體育館棟，以及可收托212人的幼兒園、45人的公共托育、60人公共托老等服務，工程總經費17億6500萬餘元。

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簡必琦表示，南勢國中的設計融入林口在地記憶，以紅磚和茶園意象呈現校舍特色，並設置梯田地景公園與通學廊道，打造宜人的學習與通學環境；除此之外，因應人口成長，民眾家庭照護需求增加，設置社福大樓可提供幼兒園、公共托育中心及公共托老中心等多元服務設施。

工務局長馮兆麟指出，這些建築物包含各年級教室、行政大樓、專科大樓、圖書館、社福大樓、體育館以及警衛室等，另外還有運動場、風雨操場、生態農園等設施，提供孩子完整的學習空間；不過因應招生需求，以整體規劃、分期交付的方式，工程採3階段進行，第一階段預計今年8月完工，滿足七年級招生需求，整體工程將於明年11月竣工。

教育局長張明文表示，該校114年度將招收七年級12班，預計3年內完成全部年段招生。此外，新設置的公共化幼兒園8班，可滿足在地學區快速成長的教育需求。

市議員李宇翔認為，南勢國中今年9月將招收第一批國一生，但今日至工程現場發現，目前七年級教室結構雖完成，但內部裝修包含教室設備等，目前尚無太大進展，擔憂9月份對於招生、讓學子念書等，恐受到影響，所以希望市府、教育局、工務局等相關單位做好溝通，讓學子如期就讀、招生；市議員蔡淑君則要求市府務必將噪音、阻擋粉塵等重大工程做好。

新北市長侯友宜（前排右2）視察新建校舍南勢國中工程進度。（記者羅國嘉攝）

新建校舍南勢國中整體工程將於明年11月竣工。（記者羅國嘉攝）

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