12歲公水牛「拉拉」進校園 台中新平國小學童餵食觸摸超驚喜

今年已經12歲的水牛「拉拉」今天現身太平新平國小，師生都很開心能近距接觸、觀察。（記者陳建志攝）

2025/01/20 20:20

〔記者陳建志／台中報導〕「哇！水牛耶」台中太平區新平國小今天有一隻重達700多公斤的水牛進到校園，在「拖拖拉拉牛耕隊」隊長高一鑫現場講解下，讓小朋友一起體會阿公阿嬤時代的農村文化，並學習正確與牛互動的方式，現場還讓小朋友餵食、觸摸水牛，大部分小朋友都是第一次親眼看到水牛，尤其還可以近距離觀察、餵食，興奮的說是很特別的經驗。

新平國小校長李秀櫻表示，都市的孩子很少有經驗看到水牛，今天在劉玉珊、邱嬿滋老師和「與泥共好 Oh Mud Mud」與「拖拖拉拉牛耕隊」團隊聯繫後，將水牛載到校園裡，讓小朋友近距離觀察，並認識水牛的特性、食物，是很好的食農教育與生命教育。

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「與泥共好 Oh Mud Mud」工作人員廖奕涵表示，台灣是農業大國，傳統的農耕社會，水牛是很常看到的人類夥伴，但隨著農耕機械化取代水牛耕田，越來越少有機會看到水牛，因此安排水牛進校園，向小朋友推廣水牛耕田的文化。

今天「拖拖拉拉牛耕隊」隊長高一鑫將今年12歲的公水牛「拉拉」，從彰化溪州載運到新平國小校園，現場跟小朋友講解水牛的特性，還有如何耕田，更讓小朋友拿起玉米桿餵食，小朋友看到「拉拉」發現玉米桿立刻從手中咬走吃得津津有味都覺得很新鮮，也讓小朋友撫摸牛的身體。

3年級的邱郁喬和何宗翰都說，這是第一次親眼看到水牛，覺得牠很溫馴，尤其親自餵牠吃玉米桿，感受到牛的皮膚粗粗、溫溫的感覺，覺得是很特別、難得的體驗。#

今年已經12歲的水牛「拉拉」今天現身太平新平國小，小朋友近距離接觸，撫摸水牛的身體。（記者陳建志攝）

今年已經12歲的水牛「拉拉」今天現身太平新平國小，小朋友開心拿起玉米桿餵食。（記者陳建志攝）

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