南市經濟弱勢生寒假午餐不中斷 每餐補助70元、近2千人受惠

弱勢學生到校參與各項活動者由學校統一規劃提供價值70元以上的餐食。（南市教育局提供）

2025/01/20 19:30

〔記者王姝琇／台南報導〕全國高中以下學校明（21）日即將放寒假，為確保經濟弱勢學生假期間用餐無虞，南市教育局攜手社會局並結合民間資源，透過各項午餐補助、愛心餐食數位票卡計畫與各界善心，確保寒假午餐不中斷，近2千名學生受益。

市長黃偉哲表示，學期間的午餐供應，由學校午餐廚房統一製備，在寒暑假期間，為不中斷學生午餐照顧服務，市府針對低收入戶學生提供午餐補助；中低收入戶、家庭突變故及導師認定清寒等經濟弱勢類學生到校參與各項活動者，可由學校統一規劃提供70元以上餐食。

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此外，社會局針對弱勢家庭兒少，也透過社工評估機制提供愛心餐食補給站數位票卡，可於全市超商及特約商家等656個門市據點，兌換70元以上餐食。

教育局長鄭新輝表示，寒暑假期間的供餐方式會由各校因地制宜，以滿足學生需求與便利性為最大原則，常見方式包含學校協調周邊超商或符合衛生規範之餐飲業者，提供餐券或簽單方式統計供餐，或提供等值食材讓學生帶回。

為此，教育局加強宣傳寒假期間的午餐補助計畫，要求學校務必善用教育局弱勢學生午餐補助，確保每位學生的基本飲食需求不會受到影響。

教育局補充說明，各校除協助午餐供應外，有關經濟弱勢學生在假期所面臨問題，要求務必主動發現，落實追蹤、關懷與輔導高關懷學生（含各校二、三級個案及弱勢家庭學生、中輟生及長期缺課生）動態，讓每位孩子都能度過溫暖且無憂的寒假。

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