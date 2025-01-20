從「庚子鼠」到「乙巳蛇」 台南仁壽宮生肖主題平安歲錢發放時間曝

仁壽宮全新推出生肖主題平安歲錢「乙巳蛇」，應景又討喜，還有發財金（右），大年初一發放。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/20 20:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接春節的到來，知名的台南歸仁區仁壽宮，繼續推出深受歡迎的生肖主題平安歲錢，最新版的「乙巳蛇」公開亮相，應景也討喜，仍採限量製作，大年初一正式對外發放。

仁壽宮也是全國首創網路祭壇的廟宇，主祀保生大帝，為地方信仰中心，香火鼎盛，管理委員會總幹事陳英裕說，農曆年期間將推出「乙巳聚瑞、金蛇凝祥」春節文化祭，初一到初四發放平安歲錢。

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仁壽宮為台南昔日東門城外三大廟之一，遠近馳名，陳英裕表示，仁壽宮從2020年開始製作銅板造型的平安歲錢，限量推出，首版為庚子鼠，深獲好評，因此後來每到農曆春節，都接續辦理，且掀起收藏熱潮。

陳英裕提到，平安歲錢除了保生大帝神像之外，翻面為生肖雕刻，迄今已有庚子鼠、辛丑牛、壬寅虎、癸卯兔、甲辰龍，到這次的乙巳蛇，關注度相當高；廟方將繼續製作到豬年，至少一輪。

陳英裕指出，鼠為12生肖新的循環起點，因此選定2020開始特製應景的歲錢，發放給前來走春的信眾，庇佑平安、健康，今年限量5000份，不要錯過。

陳英裕邀請各界一起到仁壽宮走春，參拜、祈福外，也點燈、摸金蛇、看表演、躦轎腳、過平安橋，並參加擲筊比賽，歡喜迎新。

仁壽宮推出應景的生肖主題平安歲錢「乙巳蛇」，大年初一開始發放。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮2020年開始製作平安歲錢，從庚子鼠、辛丑牛、壬寅虎、癸卯兔、甲辰龍，一直到即將登場的乙巳蛇。（記者吳俊鋒攝）

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