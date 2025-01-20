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    基隆發「聽語障行車友善貼紙」 友善行車環境

    「聽語障行車友善貼紙」可貼在所用車輛後方擋風玻璃或行李箱蓋，告知前車駕駛人狀況，後車能以閃燈代替喇叭，降低彼此行車上的誤會。（基隆市社會處提供）

    「聽語障行車友善貼紙」可貼在所用車輛後方擋風玻璃或行李箱蓋，告知前車駕駛人狀況，後車能以閃燈代替喇叭，降低彼此行車上的誤會。（基隆市社會處提供）

    2025/01/20 20:14

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取，市府社會處昨天（廿日）致贈「聽語障行車友善貼紙」給基隆市聾啞福利協進會，期盼透過貼紙，促進用路人理解聽語障者的需要，打造友善安全的行車環境。

    社會處表示，基隆市聽語障者約三千多人，他們開車上路時，常因無法聽見後方聲音而受到困擾，無法及時禮讓救護車與消防車，社會處印製「聽語障行車友善貼紙」，包含聽覺障礙圖示與「請閃燈提醒」和「聽障者行車」等字句，可貼在所用車輛後方擋風玻璃或行李箱蓋，告知前車駕駛人狀況，後車能以閃燈代替喇叭，降低彼此行車上的誤會。

    社會局說明，聽語障民眾即起到社會處櫃台出示身心障礙手冊，可免費索取「聽語障行車友善貼紙」，市府盼推廣「聽語障行車友善貼紙」，讓聽語障者在本市行車用路上更安心，營造身心障礙者共融生活的環境。

    社會處長楊玉欣表示，社會處致力打造友善身心障礙者的生活環境，2024年推動80間基隆有愛店家聽覺友善空間，培訓店家運用「換、寫、視、慢、靜」的技巧，提供聽語障朋友無障礙地享用服務，也推出全台第一個聽障者照顧服務員培訓班，共培訓16位聽語障者與其家屬投入長照產業服務，提升聽語障者多元就業機會，今年發布「聽語障行車友善貼紙」，守護聽語障者行車安全。

    為落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取。（基隆市社會處提供）

    為落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，基隆市政府印製「聽語障行車友善貼紙」，提供給聽語障民眾免費索取。（基隆市社會處提供）

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