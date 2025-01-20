春節最好拍！巨大食蛇龜出沒屏東 5.2萬顆鳳梨彩帽地景美翻

5.2萬顆鳳梨彩帽組成巨大食蛇龜。（屏東縣政府提供）

2025/01/20 19:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府連續3年輔導青年團隊，將創意發想落實於鳳梨田間，在高樹鄉銀獅農場打造鳳梨彩帽地景藝術，今年青年們以5.2萬顆鳳梨，組成「巨大食蛇龜出沒」，將是今年春節期間好拍好玩的去處。

屏東縣盛產鳳梨，縣府勞動曁青年發展處近年推出屏東青年社會創新競賽，陪伴青年將創意發想落地執行，將鳳梨田當做畫布，融入生態理念，第一年為草鴞、第二年是穿山甲，今年以「食蛇龜」為地景藝術主題，除增添年節氣氛外，也期待延續以台灣原生野生動物作為生肖地景的願景，並宣揚生態保育理念。

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今年青年們與農民合作，為5.2萬顆鳳梨戴上五顏六色的鳳梨帽，創作者為林麗貞、許雅玟、鄭宇妘，協作團隊包括黃綜翰、張舜誠、李任富、梁可昀等人；縣府表示，此次青年們的設計理念以「食蛇龜x紅龜粿」自然和人文結合的概念發想，整體配色選用喜氣的色調，並融入相關文化元素。龜背中央的黃色稜脊與眼後延伸至頸部的黃色縱紋，是食蛇龜重要特徴，以黃色彩帽呈現，突顯其獨特細節。

此外，背景點綴圖騰是常用來墊紅龜線下方的葉子，以薄荷綠象徵新鮮的香蕉葉與月桃葉。粿葉則改採用紅龜棵本體的桃紅色，並描繪粉紅條紋葉脈，增添年節感。黃色方塊取自百步蛇的特色花紋，也是原住民排灣族的重要圖騰與配色。

屏縣府表示，鳳梨彩帽地景歡迎民眾過年期間前往觀賞，也可搭乘沿山185雙層巴士前往，在停留的景點屏東智慧農業學校，也有食蛇龜的生態解說介紹。

「巨大食蛇龜出沒」鳳梨彩帽地景十分美麗。（記者羅欣貞翻攝）

「巨大食蛇龜出沒」鳳梨彩帽地景十分美麗。（記者羅欣貞翻攝）

食蛇龜鳳梨彩帽地景由林麗貞（左）、許雅玟（右）等人創作。（記者羅欣貞攝）

遊客有機會透過空拍機欣賞彩帽鳳梨田。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（中）歡迎民眾到屏東智慧農業學校，了解食蛇龜的生態解說。（記者羅欣貞攝）

鳳梨彩帽田位於高樹鄉銀獅農場，就在沿山公路旁，有壯闊的山景為伴。（記者羅欣貞攝）

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