老少「鹹」宜來走春！通霄訪食鹽產地、七股鹽山找Q萌雪人

台鹽公司指春節年假可到台南七股鹽山像賞雪，6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。（圖：台鹽提供）

2025/01/20 20:23

〔記者王俊忠／台南報導〕蛇年春節連假長達9天，想找停車方便又充滿特色的旅遊景點嗎？台鹽公司推薦南北濱海鹽業之旅，玩不停「鹹」不下來！走訪苗栗「通霄觀光園區」深入了解「食鹽與它們的產地」、前往嘉義「布袋鹽山」體驗海口慢活氛圍、再到台南「七股鹽山」與療癒雪人打卡拍照，享受海線專屬的「鹹」情逸致道地小旅行，一定讓遊客老少「鹹」宜！

台南七股鹽山曾被日媒譽為全台磁場最乾淨之地，是雲嘉南走春必訪景點！今年推出「療癒雪人」大型裝置，6米高圓滾滾療癒雪人，搭配頭戴斗笠、圍圍巾、吃枝仔冰的俏皮反差萌造型，讓人無法抗拒！旅客爬上鹽山，可看見雪人身體底部看似融化的隱藏版設計，提醒遊客關注氣候暖化的永續議題。

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台鹽表示，1月25日起在七股鹽山消費滿500元就送限量雪人便利貼。園區同步舉辦雪鹽祭系列活動，包含療癒雪人AR濾鏡、永不融化鹽田玩雪場、呆萌雪人不倒翁大軍、DIY療癒雪人彩繪相框等，還有天日曬鹽、踩龍骨水車，好管「鹹」事的日子主題特展等鹽業文化體驗，穿越時空，感受往昔白金時代鹽工歷史。最後，記得品嚐膠原蛋白雪花鹽霜淇淋、鹹冰棒，獨特鹹甜口感化作旅途中難忘的甜美回憶。

而苗栗通霄精鹽廠是全台最大食用鹽製造地，一向是中、北部旅遊熱點！能探索現代製鹽工法，學習食鹽小知識，寓教於樂，是適合與家人共度新春假期的景點。鹽來館DIY七彩幸運鹽，讓孩子發揮創意成就感滿滿；成人可於海洋溫泉泡腳放鬆身心，趣味放大版台鹽海洋鹼性離子水、大鹽包，也是旅客必訪打卡聖地！通霄觀光園區近日加入「苗栗人文生態休閒聯盟」，有鄰近白沙屯拱天宮、火車站等地利優勢條件，可結合參拜行程來趟樂活、祈福之旅。

嘉義布袋鹽山鄰近高跟鞋教堂、布袋漁港，是結合自然景觀與藝術文化的好去處。布袋鹽山意象標誌《千禧布袋》由國際雕塑大師李良仁打造，近7米高雕塑，呈現海港無窮的生命力，適合午後自在悠閒走逛拍照，並來杯鹽滷咖啡、鹽滷豆花，享受海口慢活。

台鹽生技從即日起至3月11日也推出新春優惠！保健品、保養品、清潔品、應景年節禮盒、台鹽海洋鹼性離子水限量發財水熱賣中。台鹽生技會員於各門市消費滿499元可兌換鹽麴醬拌麵；消費滿3600元加碼送開運「黃金香氛禮盒（3入組）」1盒，更多新春慶活動可上台鹽官網https://www.tybio.com.tw/ 或打客服專線0800-230990。

七股鹽山與通霄觀光園區於1月29日至2月2日（年初一至初五）春節期間正常營業，歡迎遊客前往走春，相關資訊可上各粉絲專頁了解或撥電話「台鹽通霄觀光園區」037-792121轉825；「布袋鹽山」05-3473380；「七股鹽山」06-7800511轉49。

到台南七股鹽山可體驗療癒雪人AR濾鏡、鹽田玩雪場與不倒翁雪人大軍，讓你玩得「鹹」不下來！（圖：台鹽提供）

台鹽苗栗通霄觀光園區鹽來館可學習鹽品知識與手作DIY，巨大鹽包也是打卡必拍點。（圖：台鹽提供）

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