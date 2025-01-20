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    落羽松秘境 在台南烏山頭水庫小島上

    烏山頭水庫中的小島上落羽松已換上紅色的冬衣，倒映在水中，美景如畫。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫中的小島上落羽松已換上紅色的冬衣，倒映在水中，美景如畫。（記者楊金城攝）

    2025/01/20 19:23

    〔記者楊金城／台南報導〕真正落羽松「秘境」，在台南官田烏山頭水庫內，只有搭船才能近觀。

    烏山頭水庫在多年前栽種日本河津櫻，因水土不適，生長狀況不好，農水署嘉南管理處烏山頭分處在6年前決定改種落羽松造景，地點選在遊艇碼頭前方水域中的兩座小島和對岸「辯天島」的水岸，共栽種60棵落羽松。

    農水署嘉南管理處烏山頭分處主任毛坤淵今天（20日）說，落羽松是水杉，適合在水庫內二座小島和水岸栽種，今年因一波波冷鋒，降溫時間比往年持續，是栽種以來首次變色。

    烏山頭水庫目前蓄水率8成，湖面波光粼粼，湖中兩座小島的落羽松已換上紅色的冬衣，倒映在水中，美景如畫，遊客在碼頭邊即可眺望湖光山色，乘船則是近距離賞景，未來也將在辯天島上的林間小屋（目前暫不開放）秘境栽種羅漢松。

    烏山頭水庫風景區也在春節9天年假從1月25日至2月2日不打烊，園區重新設計小型景觀植栽和布置充氣財神增添年味，農水署烏山頭水庫風景區分處主任邱寰一說，年假期間遊客購買門票滿200元，即贈送價值300元的太陽能觀光船船票1張，滿400元送2張，購買烤肉區與露營區營位，就送時尚手機掛繩，水上觀光船全票船票優惠僅需250元，並可享免費拉拉車體驗1次，渡假會館推出烏山頭在地風味料理，值得遊客來走春。

    烏山頭水庫在水域兩座小島、辯天島（右）栽種落羽松。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫在水域兩座小島、辯天島（右）栽種落羽松。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫中的辯天島上有座林間小屋（目前暫不開放）秘境，水岸種有落羽松。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫中的辯天島上有座林間小屋（目前暫不開放）秘境，水岸種有落羽松。（記者楊金城攝）

    烏山頭水庫去年5月通過環境教育場域認證，春節前布置燈飾、植栽。（園區提供）

    烏山頭水庫去年5月通過環境教育場域認證，春節前布置燈飾、植栽。（園區提供）

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