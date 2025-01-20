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    學測社會跨科題不少 AI對生活影響也入題

    大考中心說明學測社會科考題。（記者楊綿傑攝）

    大考中心說明學測社會科考題。（記者楊綿傑攝）

    2025/01/20 18:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今年學測最後一科考社會，針對考題，大考中心副主任黃璀娟表示，歷史考題重點面向包括多元族群、經濟多樣性、國家形塑等，尤其強調人群移動與交流，如第13題8、9世紀印度商人將佛教傳至印尼，反映108課綱以人民為主體的學習方向；另也重視分域互動，如第60題以美國對中國採門戶開放政策的思路，掌握美國貿易政策。合科題如結合史地的第37至38題，呈現台灣紡織業70年來的發展階段。

    地理考題取材近期國際時事，包括第20題以日美聯合軍演，評量亞太地區國家的空間位置分布；第28題以敘利亞政府垮台為情境，理解伊斯蘭國家間國際勢力關係。今年台灣自然地理入題比例提高，如第19、24、35題，題幹與選項包含澎湖、屏東、台東、東沙及西南沿海，透過所學知識與生活經驗理解內容。第52至53題則考出玉山主峰標示。

    公民與社會考題納入科技發展融合人文反思的概念，第43至46題對AI廣泛運用提出反思，也有融合社會關注議題如第3題不在籍投票、第4題招聘薪資透明化，亦從歌曲青蚵嫂、北美原住民視角討論群體意識察覺與反思，另還出現第42題英國脫歐對國家治理的挑戰等國際理解的面向。整體而言雖有長文題組，但考題不難，估中間偏易。

    歷史科方面，台北市高中歷史科教師群分析，題目難易適中，在單選題以較簡單的形式出現，混合題與非選擇題的題幹通常較長，且不少題目以史地公合科的形式出現，必須結合3科的知識並細心閱讀資料，才能判讀並推論出合理的答案。試題偏重近現代的歷史，以人群移動與多元文化所占的比例最高，強調不同的立場對歷史的重新解釋。

    至於公民考題，近年熱門的AI議題入題，讓學生思考AI對生活層面的影響；題文與選項設計上，整體較少公民專有名詞敘述，學生理解公民概念並結合題文線索即可作答。若學生僅專注於知識定義的背誦，缺乏將公民知識運用於日常生活現象與時事議題的觀察，則不易作答。

    地理方面，簡單題型變少，整體難易度往中間題型移動。不過少數題目答題線索不明顯，如第58題生產工廠和分裝工廠是同一集團還是不同集團就會影響答案。另有些題目可直接邏輯推理得出答案，而非使用傳統地理概念來推論選項答案。

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