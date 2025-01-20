「檳榔草案」新三不，鍾佳濱:不是封殺檳榔。（鍾佳濱服務處提供）

2025/01/20 18:39

〔記者葉永騫／屏東報導〕衛生福利部研擬「檳榔健康危害防制法草案」引發檳榔業者反彈，立委鍾佳濱表示，檳榔草案新三不，並非封殺檳榔，呼籲衛福部會同農業部加強溝通輔導，強化配套措施，也給予業者轉型的時間空間。

鍾佳濱指出，衛福部研擬的草案，簡而言之就是「禁售未成年檳榔，孕婦不得吃檳榔，學校週邊限檳榔」的新三不政策；至於檳榔種植地區，維持由農業部既有的輔導轉作。

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鍾佳濱表示，屏東縣種植檳榔面積1萬708公頃，位居全國第二，但與其他縣市不同的地方在於屏東縣檳榔絕大多數種於平地，相較於種植在山坡地的檳榔園而言，其對水土保持與環境的衝擊較低，尤其目前農村普遍缺工，多年生的檳榔所需勞力較少，在農村勞動人口老化且不足的情形下，驟然要檳榔轉作有所困難，以致檳榔產業仍是目前農村的重要生計來源。

鍾佳濱認為，衛福部的「檳榔健康危害防制法」草案，主要內容是禁止未成年人及孕婦嚼用、明訂禁止嚼用檳榔場所，以及販賣檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準等，其目的是為國人健康著想，絕非是要消滅檳榔產業，目前還是會進行輔導，然因草案公佈後業者人心惶惶，甚至被以訛傳訛的誤導，讓人引以為憂，他呼籲衛福部與農業部共同合作，召開公聽會或說明會，邀請相關團體溝通說明，給予轉型所必需的時間空間。

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