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    境外污染來襲！西部明後天空品恐轉差 中市府啟動應變

    未來二日西半部空氣品質恐轉差。（市府提供）

    未來二日西半部空氣品質恐轉差。（市府提供）

    2025/01/20 19:08

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市環保局表示，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明（21）、後（22） 2日受境外污染影響及環境風場將轉東風，污染物易累積；晚間中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，中部空品區可能達「橘色提醒」等級，指標污染物為「細懸浮微粒」，請民眾注意，

    環保局指出，21日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，環境風場仍為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。

    22日高壓出海，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；晚間中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。明後2日，西半部多縣市空品均有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物為「細懸浮微粒」。

    環保局強調，市府已啟動應變措施，包括針對固定污染源通知進行降載減排、智慧監控科技執法及派員執行稽查；對於移動污染源，進行車牌影像辨識作業及夜間執行改裝車攔檢，對於逸散污染源則是通知營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導等，後續將適空品變化情形，適時調整應變措施。

    環保局表示，明日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；後日大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大，宜注意保暖。

    另因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。欲掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》。

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