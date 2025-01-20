數A較難高分群人數減少 補教估台大電資、國企門檻降1級分

「學習王科技．勝選學習顧問」升學輔導首席顧問李振瑋分析今年學測落點。（記者楊綿傑攝）

2025/01/20 18:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測落幕，落點是考生接續的關注焦點，「學習王科技．勝選學習顧問」升學輔導專家指出，今年數學A考題較難，估計有採計到該科的科系，門檻分數可能略降，預估台大國企、資工、電機等較去年略降1級分，不過台大醫、陽明醫則持平，但鼓勵成績接近者可勇於嘗試。

「學習王科技．勝選學習顧問」升學輔導首席顧問李振瑋分析，從今年考題難度情況來看，國文與英文成績與去年比較變動不大；數A因為今年比較難，高級分的人數會減少一些；數B則不會有太大變動；自然在均標人數會稍減少，頂標、前標也不變。因此重點在採計到數A的科系門檻可能略有變動。

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第一類組方面，台大法律財法組，採計的是國英數B社，故分數變動不大，門檻維持57級分；台大國企則因採數A，成績會比去年低，預估門檻為56級分；政大法律採國英數B社，預估維持55級分；而台大財金和會計因採計國英數A，估門檻較去年低一些為42級分。整體而言，若是分數比預估值少1、2級分，還是可以試試看。

同樣由於數學A難度略高，部分熱門科系門檻分數可能有下調情況，預估二類組採計3科的台大電機、台大資工估落在43級分至44級分、採計4科的台大資管可能從去年56級分降至55級分。不過搭上AI題材的台大材料與台大機械估與去年差不多，分別為42級分、41級分；陽明交大電機系則估維持43級分，但建議42級分的同學仍可以試試看。

三類組來說，整體而言變動不大，台大醫學系估門檻59級分，但58級分的同學可以試試；陽明交大醫學系也估59級分，不過若是58、57級分的同學都可嘗試；如果只要醫科不在意學校，56級分就有機會。牙醫部分，北醫牙門檻估57級分，公費醫門檻則估55級分，也鼓勵54級分以上就可嘗試叩關。

李振瑋建議，考完學測後，除了好好放年假外，也可趁空閒時間檢視自己的歷程檔案，包括課程學習成果中的書面報告，以及多元表現中的自主學習計畫與證照檢定，都可趁這段時間補強。

另也應多關注重要時事，文法商學群的同學可注意如川普上任可能對國際情勢的影響、中美貿易戰等、或是聯準會降息對全球股市經濟的影響；自然組同學則關注諾貝爾奬物理化學生物議題，以及認識AI及半導體、晶片等科普知識都是二階面試常問的問題。

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