台中文心森林公園寵物專區升級開放 都會區毛小孩多了放電空間

台中文心森林公園寵物專區升級開放了，都會區毛小孩多了放電空間。（圖：市府提供）

2025/01/20 19:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文心森林公園6年前設置寵物專區，方便都會區毛小孩活動，但空間使用多年土壤硬化與草坪光禿禿，民眾抱怨不利毛小孩活動，台中市建設局去年重新規劃寵物活動區與飼主休憩空間配置，近日升級工程完工，優化的寵物專區18日重新開放，大型犬、小型犬能有不同空間活動，歡迎民眾前往曬毛小孩。

建設局長陳大田指出，文心森林公園寵物專區設置總面積達640平方公尺，是都會區中民眾帶毛孩放電的熱點專區之一，為維護使用品質，去年著手優化，改善原有的土壤基質及補植草皮、增設出入口硬質鋪面緩衝區、設置礫石鋪面滿足寵物玩挖掘天性，另增設寵物洗腳池及飲水區等設施，並依大小型犬體型調整使用面積，改善後大型犬區面積384平方公尺、小型犬區面積256平方公尺，提供寵物及飼主更優質的互動休憩環境。

請繼續往下閱讀...

陳大田指出，文心森林公園寵物專區已於18日重新開放，為維護設施品質，園區每週一休園進行養護工作，開放時間為每週二至週日上午9:30至翌日上午8:00，並實施分區使用管制，每週二與週四開放小型犬區，週三與週五開放大型犬區，週六與週日則全區開放使用，提醒市民依照規定時間帶毛小孩到場活動，並共同維護良好的公園環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法