學測社會題幹變精簡 難度中間偏易3分之1提早交卷

考生慶祝學測全科考完，拍照留念。（記者林承鴻攝）

2025/01/20 18:16

〔記者林承鴻／台北報導〕114學測第3天今日最後一科考社會，許多考生認為考題中間偏易，且題幹變短，答案很快就能選出來，不過也有人認為用詞較模糊，無法從文章中找到明確線索。今年較少時事題，不過仍有提到時下最夯AI人工智慧學習偏頗問題，考生也對要在等高線圖標示出玉山主峰位置一題印象深刻，許多教室都有約3分之1人提早交卷出場。

南港高中社會組劉同學和王同學認為這次社會科題目滿簡單的，歷史部分稍難，整體沒什麼時事題，閱讀測驗也還好，很輕鬆就讀懂，比較多觀念題。劉同學說寫起來滿順的，寫完還剩20分鐘可以回頭檢查，大概有6、7個人提早交卷。

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自然組重考生陳同學表示，此次社會考題比較簡單，沒什麼地理題，且題幹很短，比自然還短，不會太拐彎抹角，一看就知道在說什麼，時事題較少。南港高中自然組徐同學認為題目中規中矩，比模考簡單，部分題目都滿短，大約有3分之1的人都提早交卷。

松山高中張同學對在等高線圖標示出玉山主峰一題印象深刻。育成高中楊同學和林同學認為題目難度適中，也無送分題，超過一半的人提早交卷。今年比較少時事題，但有提到ChatGPT和AI的偏頗，歷史則有短篇故事。

社會組李同學認為，今年出題方向不太一樣， 歷史比較難，歷屆題目選項可以明確從文章中找到，可以推出來，但這次用詞比較模糊，沒辦法這樣推。此外，混合題題幹雖比較短，但難度差不多，食安也有入題，有很多人提早交卷。

松山高中社會組吳同學說，社會考題難度跟去年差不多，有考日美聯合軍演是跟哪些國家，畫玉山主峰一題滿特別的。另外題幹也沒有文言文，比較好理解。

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