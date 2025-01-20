春節搭客運到台東享優惠 搭配租車、住宿享有折扣

為加強客運與火車接駁，興東客運在春節前後將配合加開花蓮玉里車站與台東成功間的班次。（記者黃明堂攝）

2025/01/20 18:26

〔記者黃明堂／台東報導〕春節連假長達9天的假期，為了讓大家輕鬆出行、減少碳足跡，交通部推出一系列大眾運輸優惠措施，另有宜花東專屬加碼好康，搭配租車、住宿享有折扣。

台東監理站指出，1月24日0時至2月2日24時，凡搭乘90條中長途國道客運路線的旅客，可享有平日優惠票價或原票價6折優惠，另外，搭乘國道客運、台鐵或高鐵，並在10小時內轉乘當地客運、市區客運（高鐵快捷公車除外）或幸福巴士，還能享有一段票或基本里程免費。

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宜花東專屬好康加碼從25日0時至2月2日24時，推出兩大優惠方案，依照需求擇一使用：「在地有腳活動租車優惠」，只要向宜花東指定業者租車（汽車可享100-200元折扣、機車50-100元折扣），並持客運來回程票根或購票證明，即可享受回程車票優惠！不僅輕鬆出遊，還能節省更多。「宜花東優惠大放送」，持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票的旅客，搭乘北宜北花路線，四人同行即享1人免費！還能享回程票總價折抵200元，讓你輕鬆省錢、玩得開心！

另外，台東監理站協調興東汽車客運股份有限公司「【8181】玉里一寧埔一成功（經玉長公路）」路線公車，配合台鐵公司於1月24、25日（節前）及2月1、2日（節後）共加開4班車：

114年1月24日增開18時30分（成功往玉里）班次，配合抵達「玉里」火車站之台鐵自強號445次及自強號447次（北上）對號車轉乘。

114年1月25日增開3時50分（玉里往成功）班次，配合抵達「玉里」火車站之台鐵紅眼列車普悠瑪5270車次（南下）對號車接駁。

114年2月1日增開23時30分（成功往玉里）班次，配合抵達「玉里」火車站之台鐵紅眼列車普悠瑪5269車次（北上）對號車轉乘。

114年2月2日增開12時40分（玉里往成功）班次，配合抵達「玉里」火車站之台鐵自強號410車次、472車次（南下）對號車接駁。

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