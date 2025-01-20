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    週二好天氣！北部高溫22度 東部零星降雨

    氣象署提醒，週二各地氣溫明顯回升，但西半部日夜溫差大，早出晚歸應增減衣物。（資料照）

    氣象署提醒，週二各地氣溫明顯回升，但西半部日夜溫差大，早出晚歸應增減衣物。（資料照）

    2025/01/20 22:27

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（21）日各地天氣以晴到多雲為主，東半部有些微雨勢，清晨仍偏冷，但白天氣溫明顯回升，中南部高溫達25度，北部也有22度，但西半部日夜溫差大，早出晚歸應適時增添衣物。

    中央氣象署預報，週二各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星降雨。溫度方面各地清晨偏冷，夜晚清晨西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約10至14度，花東地區及澎湖15、16度，白天各地晴到多雲，氣溫明顯回升，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部地區可達24、25度左右，馬祖整天9至14度，

    關於本週天氣，天氣風險公司指出，週三週四冷氣團將減弱，各地會進一步回溫，白天高溫普遍可達22-24度，南部可達25-26度，是近期相對較溫暖的一段時間。

    週五會有新一波東北季風南下，北部、東半部天氣轉多雲或陰並有局部短暫雨，中南部水氣會減少，預估轉為晴到多雲天氣。週末期間大致延續著相似的天氣型態，氣溫會稍微降低，但暫時還沒有明顯的冷空氣南下。

    紫外線指數部分，各縣市達中量級或高量級。

    空氣品質方面，21日環境風場仍為東北風。竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

    週二白天各地晴到多雲，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部地區可達24、25度左右，馬祖整天9至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    週二白天各地晴到多雲，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部地區可達24、25度左右，馬祖整天9至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    各縣市紫外線指數達中量級或高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    各縣市紫外線指數達中量級或高量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，21日竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，21日竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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