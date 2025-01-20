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    澎湖元宵乞龜 8800斤米包龜年前亮相

    澎湖元宵堆疊米包龜列車啟動，農曆年前展開作業。（孫一中提供）

    澎湖元宵堆疊米包龜列車啟動，農曆年前展開作業。（孫一中提供）

    2025/01/20 18:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年尚未到來，元宵乞龜系列活動率先開跑，堆疊米包龜列車啟動，白沙鄉通梁保安宮繼元月15日完成澎湖縣今年元宵第1隻3600台斤的米亀後，19日又堆疊完成一隻8800斤米亀在宮前亮相，一前一後大小龜，吸引途經人車的目光！

    保安宮是通梁村民宗教信仰中心，宮前一棵清康熙年間植栽、至今約400年歷史古榕樹和距離不遠處的跨海大橋、皆是澎湖離島知名景點，每年觀光旺季吸引百萬遊客造訪。

    通梁村公廟保安宮因受廟前古榕影響，香客絡譯不絕，以往宮方為帶動元宵氣氛，動用林加由基金分配給通樑聚落百分之15的基金，堆疊一隻數千斤的米亀供人參觀，元宵過後白米包則分發給有登記的丁口家戶，後因林加由基金利息逐年縮水、通樑保安宮分配金額也跟隨遞減，米亀也隨之消失不見。

    保安宮管理人鄭忠正表示，今年顧問團為增添聚落元宵熱鬧氣氛，特別贊助一隻3600台斤的米包龜，15日已堆砌完成矗立在宮前廣場，歡迎大家前往參觀，後續由高雄保安分宮贊助的8000斤米龜，也於19日在宮前廣場亮相，歡迎大家農曆春節假期相招蒞廟參觀。

    通梁保安宮堆砌大小米包龜，大龜8800台斤，小龜3600台斤。（孫一中提供）

    通梁保安宮堆砌大小米包龜，大龜8800台斤，小龜3600台斤。（孫一中提供）

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