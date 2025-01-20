春節從日月潭走國6回台中 這樣走可免塞車

國道3號南投縣各交流道北上匝道，春節初三、初四下午1點至傍晚6點實施高承載管制，每輛車須乘坐3人才放行。（記者張協昇攝）

2025/01/20 18:17

〔記者張協昇／南投報導〕春節連假即將到來，許多中部民眾春節到日月潭、埔里及清境等地走春遊遊，回程走國道6號往台中方向時，常會遇到塞車情形，南投警察局交通隊建議民眾，若走國6遇車流回堵，請下舊正交流道行駛台3線北上，或沿北岸路銜接台63中投公路，以避開車潮，並提醒民眾國道3號南投縣各交流道北上匝道，1月31日（初三）及2月1日（初四）將實施高承載管制，每輛車須乘坐3人才放行。

今年春節連假長達9天，許多民眾規劃出遊行程，南投縣警方公布溪頭、合歡山及日月潭三大旅遊軸線及兩處交流道易塞車時段及路段，其中溪頭線上午9時至下午2時易壅塞路段為台3線竹山交流道至集山路與保甲路口、151線溪頭自然教育園區附近（往溪頭）及竹山紫南宮周邊道路；上午11時至傍晚6時易壅塞路段為151線鹿谷市區、保甲路至竹山交流道。

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合歡山及清境線，上午9時至下午2時易壅塞，易塞車路段為台14甲線清境至武嶺；日月潭線上午10時至下午5時易壅塞，易塞車路段為九龍路口、水社、向山、伊達邵。

此外，國道3號名間交流道，上午時10至12時，台3線名間交流道至名間鄉市區（南下）易壅塞；下午3時至晚間7時，台3線名間市區至名間交流道（北上）易壅塞。國道6號愛蘭交流道，上午9時至下午2時，台14線愛蘭交流道至埔里鎮愛蘭橋三岔路口（往埔里方向）易壅塞；下午3時至晚間7時，台14線埔里鎮愛蘭橋三岔路口至愛蘭交流道（往國姓方向）易壅塞。

警方建議用路人避開春節期間易壅塞時段及路段，南投在地居民可多利用替代道路，不用上國道塞車，並透過收聽警察廣播電台或利用省道即時交通資訊網、幸福公路APP隨時查詢路況改道行駛，避免塞在車陣中動彈不得，壞了遊興。

春節期間，國道3號南投路段易塞車，警方建議改走種替代路線。（警方提供）

南投縣日月潭等各知景點春節旅遊種代道路。（警方提供）

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