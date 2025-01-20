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    下週冷空氣強度挑戰強烈冷氣團 小年夜起氣溫溜滑梯

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/20 17:54

    〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節在即，下週一將迎來小年夜，中央氣象署提醒，小年夜當天受到新一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部氣溫迅速下滑，明日週二白天氣溫將降至15度以下，中南部地區也將落至20度以下。

    中央氣象署預報員曾昭誠說明，目前這一波強烈大陸冷氣團預計影響至明日清晨，加上輻射冷卻，各地明日清晨氣溫仍相當寒冷，新北、新竹至嘉義局部地區有10度以下氣溫發生的機率，但白天起各地氣溫明顯回升，高溫可達到20度或以上，感受相對溫暖。

    曾昭誠表示，週三、週四期間，因台灣周邊水氣增加，東半部地區、西半部山區有零星短暫雨，西半部平地以多雲為主，偶爾會有飄雨的情況，且氣溫較前幾日沒有太大變化，各地清晨低溫約15至17度左右，白天氣溫則可達到20度以上。

    不過，曾昭誠說，週五起有另一波東北季風增強，北部氣溫稍有下降，但幅度不明顯，迎風面北部、東半部地區，以及中南部山區有雨，其他地區多雲，至下週一都會維持類似的天氣。

    曾昭誠進一步指出，小年夜起受到另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部溫度迅速下降，從週日白天的18至20度，下降至下週一小年夜白天的13至15度，下週二除夕清晨將再下降至12度左右，白天氣溫也將落到15度以下，中南部白天氣溫則降至20度以下。

    此外，曾昭誠表示，下週一的冷空氣強度預報這幾天大幅度修弱，目前預報強度仍以大陸冷氣團以上、強烈大陸冷氣團有機會為主，並未達到寒流強度。

    今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

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