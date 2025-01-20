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    台鐵首波文資車輛輪展 昔日「黃皮仔」及木造客臥車重現風華

    台鐵LDR2200型柴油客車（暱稱黃皮仔）外觀。（台鐵公司提供）

    台鐵LDR2200型柴油客車（暱稱黃皮仔）外觀。（台鐵公司提供）

    2025/01/20 18:00

    〔記者蔡昀容／台北報導〕昔日奔馳在台鐵台東線的「LDR2200型柴油客車」（俗稱黃皮仔）及「LTPS1100型木造客臥車」，經過外觀修復之後，今（20日）於台北車站東二門廣場揭幕亮相，預計展出兩年，是台鐵第一波文資車輛輪展展出車輛。

    台鐵公司機務處科長張崇光表示，台東線早期是762毫米軌距的窄軌，這次揭幕的黃皮仔及木造客臥車，都是配合當時軌道規格的車輛，現已退役；兩車輛原存放於花蓮機務段，經過整理之後，於首波文資車輛輪展亮相，展於台北車站東二門廣場，預計展出兩年。

    台鐵公司介紹，台北機廠（現在的富岡機廠）1956年仿照日本國鐵80系電車車型，並運至花蓮機廠裝配柴油引擎，打造LDR2200型柴油客車，因外觀塗裝為下黃上白，因此被當地人稱作「黃皮仔」。該型車輛共打造4輛，即LDR2201至LDR2204，最高時速每小時70公里，是花蓮至台東間的運輸主力車型之一。

    LTPS1100型木造客臥車，原先是LTS1100型臥鋪車，全車設有16席床位，因當時台東線開行的夜行列車座席供不應求，因此1962年改造3輛臥鋪車，將一半床位改為座位，成為設有20席座位、8席床位的車廂，並重新命名為LTPS1100型客臥車。

    LTPS1100型木造客臥車外觀。（台鐵公司提供）

    LTPS1100型木造客臥車外觀。（台鐵公司提供）

    LTPS1100型木造客臥車內裝。（台鐵公司提供）

    LTPS1100型木造客臥車內裝。（台鐵公司提供）

    台鐵LDR2200型柴油客車（俗稱黃皮仔）內裝。（台鐵公司提供）

    台鐵LDR2200型柴油客車（俗稱黃皮仔）內裝。（台鐵公司提供）

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