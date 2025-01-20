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    巨無霸種蜜一顆超過半台斤 比蘋果還大！

    好大的巨無霸蜜棗，一個手掌都握不住。（記者葉永騫攝）

    好大的巨無霸蜜棗，一個手掌都握不住。（記者葉永騫攝）

    2025/01/20 17:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今年蜜棗受到颱風影響產量大減且顆粒變小，但屏東縣高樹鄉農民吳金水卻種植出新品種巨無霸蜜棗，一顆超過半台斤，最高達到台斤12兩、450公克，比蘋果還大，高樹鄉公所農業課長林惠婷表示，這種蜜棗的顆粒大、外觀相當漂亮，甜度不是特別甜，適合送禮，但目前產量不多。

    高樹鄉公所進行蜜棗競賽，高樹鄉農民吳金水將種植的蜜棗拿出來競賽，由於每顆重量都超過9兩，比競賽的蜜棗至少大了2倍，讓裁判及現場人員都驚呼連連，不過雖然顆粒大，但是皮較厚，甜度大約13度，比一般的蜜棗甜度少一些，口感沒有那麼細緻，因此並沒有獲得前3名。

    吳金水說，這種巨無霸蜜棗是去年開始試種，目前仍在實驗的階段，他今年種出的蜜棗6兩以上相當普遍，今年別人的蜜棗大約只有3~4兩，少數是5兩以上，但他種出來，最大顆重量曾高達12兩，約450公克，一顆是一般蜜棗的2~3倍大，現在還在改良中。

    高樹鄉農業課長林惠婷表示，一般市面上的蜜棗有8號、11號、13號，這個品種可能是 16號，還在改良中，其顆粒相當的大，外觀很漂亮，放在禮盒送禮相當大方，不過其皮較厚，甜度屬於清甜型，口感也沒有那麼細緻，因此在評鑑時無法名列前矛，未來還需要再改良。

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