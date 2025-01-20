韓國女遊台中行李、手機失而復得 大讚「一定要再來台灣」

後背包失而復得，兩名韓籍女生和員警合影留念。（警方提供）

2025/01/20 18:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局最近接連協助韓國籍女旅客找回遺失物，公益派出所員警上週六在金典酒店外巡邏時接獲熱心民眾拾獲一支手機，卻因手機全是韓文一度摸不著頭緒，就在電話突然響起時，員警靈機一動，邀請一位會說韓文同事三方通話協作，成功幫助張姓女失主找回手機。

張女對此感激不已，對民眾的熱心與警察的專業表示由衷的感謝，並表示：「下次一定還要再來台灣！」無獨有偶，另兩名韓籍女遊客前一天向該分局繼中所報案稱，她們的黑色後背包遺忘在統聯公車上，內含護照、現金與重要電子設備，加上隔天就要搭機回韓國，不知如何是好。

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員警立刻查詢公車停車場並聯繫公司，當晚便成功取回遺失背包，讓這兩名女旅客感動不已，開心合影留念；警方提醒民眾，外出遊玩時務必注意隨身財物，若不慎遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢遺失物是否已被熱心民眾送交警察單位。

第一分局長尤啓南表示，台中市警局今（114）年春節，自1月20日起至2月3日止（共15日），規劃執行加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，建構一個「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。

警方協助韓籍女遊客找回手機。（警方提供）

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