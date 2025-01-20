預算遭凍刪 林靜儀：健保給付調整難宣導、醫藥品上市變慢

衛福部次長林靜儀表示，衛福部的業務攸關民眾日常生活，預算遭刪受影響。（資料照）

2025/01/20 17:58

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院院會今（20）日起表決「114年度中央政府總預算案」，預計明天進入衛環部分，衛福部次長林靜儀表示，目前健保宣傳費用凍結跟刪減60%，未來恐無法即時傳達健保給付調整資訊，損害民眾權益，且食藥署政策宣導費被全刪，食藥醫粧管理業務凍結7.6億元、委辦刪減1.3億元，將無法澄清錯假訊息，醫藥品上市供應也會變慢。

林靜儀指出，此次健保宣傳費用遭凍結跟刪除60%，未來可能無法說明重要的健保政策，包含哪些藥品或哪些治療已經改變了健保給付等，民眾權益就很有可能受損。此外，健保業務費用會影響健保相關行政事務，像是申請、審查等。

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林靜儀強調，衛福部的業務攸關民眾日常生活，例如需要新藥或醫療器材快速審核、需要在邊境攔下可能是非法或有害身體健康的一些藥品，或是食品需要監控一些錯假訊息並澄清，提供更多正確的訊息等，因此預算遭大幅刪減影響甚鉅。

林靜儀也提到，像是食藥醫粧管理業務遭凍結7.6億元、委辦遭刪減1.3億元，將不利食藥安全品質把關，且醫藥品上市供應變慢、管理法規與國際接軌受阻。另外，食藥署政策宣導費被全刪，假消息錯觀念將無法澄清，用藥安全教育無法推動，國產藥品醫材也無法推廣，期盼正視相關問題。

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