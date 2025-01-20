屏市春節大型垃圾集中清運 回歸使用者收費

春節大型垃圾集中收運，多數里不再辦理。（記者葉永騫攝）

2025/01/20 17:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕以往每年春節屏東市各里會辦理大型垃圾集中清運，方便里民大掃除汰換舊傢俱，但往往遭到被不肖業者進入偷倒，造成地方環境髒亂，因此今年只剩下少數幾位里長低調辦理，屏東市公所清潔隊長陳室源表示，今年回歸使用者收費，但費用相當便宜，一般大型廢棄物每公斤才1.55元，只要市民有需要都能清運。

農曆春節大掃除，許多民眾除舊佈新，家中的大型傢俱、垃圾都會清出去，屏東市的里長為了方便民眾大掃除，都會協調清潔隊排定一天進行里內大型垃圾清運工作，里長也會通知里民放置的地點及時間，但往往被不肖業者知道後趁著深夜載運其他縣市或其他鄉鎮的大量的垃圾來偷倒，造成屏東市髒亂不堪，屏東市今年回歸使用者付費的做法，鼓勵平時清運，大多數的里長不再辦理大型垃圾免費清運，僅有少數里仍辦理。

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屏東市清潔隊長陳室源表示，今年採取使用者收費的做法，但是收費相當的便宜，一般大型廢棄物每公斤才收1.55元，100公斤的廢棄物只收155元，完全是為市民服務，而床墊回收費用獨立筒彈簧床單人400元、雙人800元，普通彈簧床單人250元，雙人500元，費用並不高，只要通報清潔隊就會安排時間前往收取或者自行拿到資源回收場過磅收取即可。

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