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    高雄鳳山車站最後牴觸戶開拆 拚年中完成環狀道路、臨停區

    高雄市鳳山火車站旁牴觸戶今開拆。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山火車站旁牴觸戶今開拆。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/20 17:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動鳳山火車站周邊土地開發，最後牴觸戶抗爭8年完成搬遷，地政局今出動怪手開拆，預計今年中打通曹謹路，車站環狀道路成形，同步完成汽、機車臨停接送區，改善爭道、違停亂象。

    地政局以市地重劃方式，進行鳳山火車站周邊土地開發，並規劃車站環狀道路，一度因牴觸戶反對拆遷，造成周邊交通動線不佳，通往地下停車場動線受阻，必須繞一大圈通行，也無法設置臨停接送區，汽、機車與公車、計程車爭道，衍生交通亂象，造成險象環生。

    市府歷經8年訴訟、協調，牴觸戶終於完成搬遷，地政局今出動怪手開挖，將於本周完成拆除，將打通曹謹路，拓寬為15米道路，串聯曹公、和平、五權路，預計今年中完工，形成車站環狀道路。

    民眾陳情最多需要臨停接送區，交通局規劃車站旁設置汽、機車臨停接送區，避免汽、機車駕駛為了接送親友，於曹公路違規停車，與公車、計程車爭道，地政局將同步今年中完成設置臨停接送區，讓人車通行更安全與便利。

    此外，目前鳳山火車站地下停車場出入口位於車站西側，由於車站出入口規劃右進右出，且出入口所臨道路設有中央分隔島，造成要進入車站地下停車場車輛，需行駛和平路，再於鄰近路口採「迴轉」方式進入停車場，大幅降低使用便利性，也增加行車風險；交通局表示，將於曹謹路打通後獲得解決，恢復從曹謹路進入地下停車場動線。

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