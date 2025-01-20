哇！唸咒語「火蛇」真的出洞 學童既驚又喜

西螺文昌國小結業式活動結合自然科學利用小蘇打、糖及酒精做出火蛇出洞，讓小朋友迎接蛇年。（記者黃淑莉攝）

2025/01/20 18:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（20）日是國中小學113學年度上學期結業式，西螺文昌國小舉辦蛇年紅包大放送活動，也結合自然課利用小蘇打、糖及酒精製作蛇炮、火蛇召喚，小朋友樂翻天。

全國國中小學今天開始放寒假，各校今天舉辦結業式，有學校舉辦才藝秀、音樂會、童樂會等方式，文昌國小輔導組長陳姿秀發想籌畫蛇年紅包大放送活動，以簡單遊戲、才藝表演等互動方式，讓全校師生一起參與，為學期畫下圓滿句點，也讓學生認識過年文化。

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才藝表演校長廖妙英也秀一段鋼琴演奏，還有直笛隊、流行歌曲團唱、各年級趣味活動等。

配合蛇年，自然老師也結合科學以小蘇打粉、糖1比4的比例，再加上酒精攪拌均勻，搭配火蛇召喚術，比賽誰召喚的火蛇最大尾，果然點火後火蛇竄出，前排1、2年級學童瞪大眼睛覺得神奇。

重頭戲是「發紅包」，校長廖妙英、家長會長許竹承、退休校長林宜廷等人代表，發給全校師生一人一個小龍年紅包，裡面有一塊錢及滿滿祝福的話，拿到小朋友大聲唸出裡面的祝福話，如蛇蛻龍變脫胎換骨、蛇行千里志在必得等。

文昌國小學童展現最帥氣的蛇。（記者黃淑莉攝）

文昌國小結業式學校發送全校師生一個蛇年紅包，裡面有一元及滿滿祝福的話。（記者黃淑莉攝）

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